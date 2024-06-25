У Києві проїзд для школярів стане платним: де купити квитки із знижкою

Є одна умова для отримання знижки

У Києві на період канікул проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним. З 1 липня до 31 серпня дітям прийдеться купувати квитки.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. На цей період за проїзними діятиме знижка 75%.

Одноразові поїздки можна придбати на учнівський квиток, проте у такому випадку знижка не застосовується.

Де придбати квиток чи проїзний

Купити проїзний квиток зі знижкою можна:

через застосунок "Київ Цифровий";

термінал самообслуговування.

Поповнити учнівський також можна в касах "Київського метрополітену" ("Видубичі 1", "Почайна 1", "Вокзальна"), в додатку EasyPay та на сайті КП ГІОЦ.

Вартість проїзних квитків

Проїзний у громадському транспорті для учнів денної форми навчання коштуватиме:

без обмеження поїздок на місяць – 325 грн;

без обмеження поїздок на другу половину місяця – 162,50 грн;

проїзний на місяць на 46 поїздок – 72,50 грн;

проїзний на місяць на 62 поїздки – 97,50 грн;

проїзний на місяць на 92 поїздки – 143,75 грн;

проїзний на місяць 124 поїздки – 192,50 грн.

Також у КМДА зазначають, що з 1 липня до 31 серпня за проїзд у міському громадському транспорті на загальних підставах мають сплачувати й курсанти вищих військових навчальних закладів міста.

Раніше "Телеграф" писав про найкращі платні пляжі в Києві, які працюють цього літа. Тут вам готові запропонувати чистий пісок, комфортні лежаки та відмінний сервіс.