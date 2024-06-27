IKEA повертається до Києва: магазини вже готуються до відкриття

Вже працюють над відновленням приміщень та фасаду

Центральний офіс IKEA прийняв рішення про повернення в Україну. Це стало можливим завдяки успішному відновленню роботи інших відомих брендів, таких як H&M та Inditex (Zara, Bershka), які вже повернулися на український ринок.

Як повідомили Forbes Ukraine кілька джерел, рішення про повернення було прийнято ще у травні. Зараз в магазинах IKEA знімають вивіски з фасаду на ремонт, а саме підкручують діоди, оновлюють кріплення.

"Важливим сигналом для головного офісу ІКЕА стало повернення та успіх H&M, також вони уважно слідкували за відновленням роботи Inditex", – розповів один зі співрозмовників.

Поки що дата запуску роботи магазину в Києві невідома.

Зазначимо, шведська мережа магазинів меблів та товарів для дому призупинила роботу в лютому 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадуємо, у квітні цього року в Києві відкрили магазини Zara. Відкрили свої двері торговельні точки в ТРЦ River Mall на Дніпровській набережній, 12 і в ТРЦ Respublika Park на Кільцевій дорозі, 1. А також працюють магазини іспанського бренду в ТРЦ SkyMall на проспекті Романа Шухевича, 2-т та ТРЦ Lavina Mall на вулиці Берковецькій, 6-д.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві демонтували популярний McDonald’s. Що відбувається на місці будівництва.