Доллар успокоился: что происходит с валютой на черном рынке Киева

Украинская гривна держится

На валютном рынке наблюдается стабильная ситуация, это может быть связано с понижением процента дефицита доллара. Курс заокеанской валюты в последние дни почти не менялся.

Евро тоже более-менее стабилен. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 26 июня Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 40,65 грн

Евро (EUR): 43,54 грн

Злотый (PLN): 10,12 грн

Канадский доллар (CAD): 29,72 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,49 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 40,84 грн

Евро (EUR): 43,99 грн

Злотый (PLN): 10,10 грн

Канадский доллар (CAD): 29,90 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,63 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 40,46 грн — продажа 40,93 грн

Евро (EUR): покупка 43,38 грн — продажа 44,08 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки почти не изменился.

Покупка: 40,80 грн

Продажа: 40,89 грн

Ранее "Телеграф" писал, в каких пределах будет колебаться курс на этой неделе. В течение 24-30 июня на украинском рынке безналичный доллар вряд ли вырастет до 41 гривны в продаже.