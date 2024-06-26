Доллар успокоился: что происходит с валютой на черном рынке Киева
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Украинская гривна держится
На валютном рынке наблюдается стабильная ситуация, это может быть связано с понижением процента дефицита доллара. Курс заокеанской валюты в последние дни почти не менялся.
Евро тоже более-менее стабилен. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 26 июня Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 40,65 грн
Евро (EUR): 43,54 грн
Злотый (PLN): 10,12 грн
Канадский доллар (CAD): 29,72 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,49 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 40,84 грн
Евро (EUR): 43,99 грн
Злотый (PLN): 10,10 грн
Канадский доллар (CAD): 29,90 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,63 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.
Доллар США (USD): покупка 40,46 грн — продажа 40,93 грн
Евро (EUR): покупка 43,38 грн — продажа 44,08 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки почти не изменился.
Покупка: 40,80 грн
Продажа: 40,89 грн
Ранее "Телеграф" писал, в каких пределах будет колебаться курс на этой неделе. В течение 24-30 июня на украинском рынке безналичный доллар вряд ли вырастет до 41 гривны в продаже.