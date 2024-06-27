Мост Патона стоит: сразу две аварии на магистрали Киева (видео)

Движение транспорта на мосту затруднено

В четверг, 27 июня, в Киеве на мосту Патона произошло сразу две аварии. Вследствие этого образовалась большая пробка в направлении правого берега.

Об этом сообщают читатели местного телеграм-канала "Киев Сейчас". Очевидцы отмечают, что между местами ДТП практически 100 метров.

На видео, опубликованных в сети, можно увидеть, что аварии не значительны. Предварительно пострадавших нет.

Движение транспорта на мосту затруднено. На месте работают сотрудники полиции.

Учтите эту информацию при планировании маршрута и времени.

Напоминаем, недавно на съезде с моста Патона произошло ДТП. Водитель авто марки KIA влетела в отбойник. Обошлось без пострадавших, только авто получило механические повреждения.

В сети появилось видео аварии. Полиция установила обстоятельства инцидента. Оказалось, водитель отвлеклась и наехала на барьерное ограждение.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве водитель BMW сбил мальчика на "зебре". Травмированного ребенка немедленно госпитализировали в больницу.

ДТП произошло 26 июня, на улице Ореста Левицкого в Деснянском районе столицы. Правоохранители устанавливают обстоятельства.

По предварительной информации полицейских, 35-летний водитель совершил наезд на мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.