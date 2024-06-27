Міст Патона стоїть: відразу дві аварії на магістралі Києва (відео)

Рух транспорту на мосту ускладнено

У четвер, 27 червня, у Києві на мосту Патона сталося відразу дві аварії. Внаслідок цього утворився великий затор в напрямку правого берега.

Про це повідомляють читачі місцевого телеграм-каналу "Киев Сейчас". Очевидці зазначають, що між місцями ДТП буквально 100 метрів.

На відео, які опублікували в мережі, можна побачити, що аварії не значні. Попередньо постраждалих немає.

Рух транспорту на мосту ускладнено. На місці працюють співробітники поліції.

Врахуйте цю інформацію під час планування свого маршруту і часу.

Нагадуємо, нещодавно на з'їзді з мосту Патона сталася ДТП. Водійка авто марки КІА влетіла у відбійник. Обійшлося без постраждалих, тільки авто зазнало механічних пошкоджень.

У мережі з'явилося відео аварії. Поліція з'ясувала обставини інциденту. Виявилося, водійка відволіклася та наїхала на бар'єрну огорожу.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві водій BMW збив хлопчика на "зебрі". Травмовану дитину негайно госпіталізували до лікарні.

ДТП сталася 26 червня, на вулиці Ореста Левицького в Деснянському районі столиці. Правоохоронці встановлюють обставини.

За попередньою інформацією поліціянтів, 35-річний водій здійснив наїзд на хлопчика, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.