Мордобой на дороге: в Киеве водитель изрядно побил пешеходов (видео)

Одного из соперников "боксер" подправил в нокаут

В Киеве произошла драка на дороге между водителем легковушки и пешеходами. Момент мордобоя попал в соцсети.

Видео с места происшествия поделились читатели местного телеграм-канала "Киев Инфо". По словам очевидцев, двое пешеходов переходили дорогу в неположенном месте.

В результате произошло столкновение трех автомобилей потому, что водители не держали соответствующей дистанции. Один из них догнал пешеходов и начал бить их.

Мужчина умело махал кулаками и ногами, так отправил одного из своих соперников в нокаут. На кадрах видно, как мужчина упал после одного удара и сполз по отбойнику. После чего нападавший начал избивать другого.

Очевидцы отмечают, что инцидент произошел на дороге между Шулявским мостом и Дорогожичами. На этом участке движение транспорта затруднено.

Напоминаем, недавно в Киеве два водителя устроили мордобой. Инцидент произошел на Дарнице.

Мужчины, вероятно, не поделили дороги и начали махать руками. Видео эпической драки попало в сеть.

На записи видно, что водители бросили свои машины прямо среди проезжей части. Пока "герои" прыгали друг на друга, остальные участники дорожного движения были вынуждены объезжать агрессивно настроенных мужчин.

Ранее "Телеграф" писал, что двое водителей устроили жестокую драку посреди дороги в Киеве. Оба водителя вели себя агрессивно — на кадрах, которые опубликовали в сети, можно увидеть, как мужчины безжалостно избивают друг друга, а затем один из них оказывается на дороге.