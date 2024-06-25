В Киеве таксист обворовал жену пропавшего военного на 400 тысяч гривен: подробности

Подозреваемый может провезти 8 лет за решеткой

В Киеве водитель такси присвоил деньги клиентки, которые она получила за пропавшего на войне мужа. Злоумышленнику сообщили о подозрении.

Об этом сообщила полиция Киева. По словам правоохранителей, к ним обратилась 31-летняя киевлянка и рассказала, что дома она обнаружила отсутствие сумки, с которой ехала в такси.

В сумке лежали 400 тысяч гривен, которые женщина получила за пропавшего на войне мужа. Деньги заявительница планировала передать собратьям мужа для покупки военного оборудования.

Как выяснилось, киевлянка обратилась в службу поддержки такси, где ей сообщили, что водитель не нашел ее вещи в своем автомобиле. Однако в ходе расследования полиция получила доказательства причастности водителя к краже вещей потерпевшей. Правоохранители задержали 26-летнего таксиста и изъяли у него сумку со всеми средствами, которую он заранее спрятал. Деньги вернули владелице.

Изъятые средства

"Следователи Соломенского управления полиции сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 185 УКУ — кража совершена в условиях военного положения", — отмечают в полиции.

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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