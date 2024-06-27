В Киеве задымился трамвай: вокруг будто дымовая завеса (видео)

В сети успели пошутить

В четверг, 27 июня, в Киеве задымился трамвай на остановке "Харьковский массив". Инцидент произошел на улице Анны Ахматовой на Позняках.

Об этом сообщают читатели местных телеграм-каналов. По словам очевидцев, к счастью, никто не пострадал.

В сеть попало видео с места происшествия. На кадрах видно, что вокруг трамвая очень много дыма.

Что явилось причиной такого задымления неизвестно. На месте работает ответственная служба "Киевпастранса".

В сети шутят, что даже трамвай не выдержал летний жары и загорелся.

"Надо было его водой охладить", — остроумно пошутил читатель публика.

"Киевпастранс" сообщил, что движение трамваев № 8, 27 уже возобновлено. Транспорт курсирует с отклонением графика.

Напомним, в Киеве на улице Госпитальной произошло повреждение водопровода. Вода текла по проезжей части.

На участке, где произошел прорыв водопроводной сети, провалился асфальт. А также под землю пошла часть тротуара, а вместе с ней стоявший там автомобиль.

И это второй случай прорыва водопровода в последние дни в Печерском районе столицы. На днях на улице Кропивницкого была повреждена сеть. В связи с этим в некоторых домах не было воды. Также в результате прорыва движение транспорта по улице было затруднено.

Ранее "Телеграф" писал, что инфраструктура Киева находится в критическом состоянии. Происходящее — это следствие бездействия последних 30 лет, считает эксперт.