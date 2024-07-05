Цены "замерли": сколько стоит аренда квартиры в Киеве

Стоимость жилья в столице зависит от района

В Киеве продолжает наблюдаться обвал цен как на первичном рынке недвижимости, так и на вторичке. В этой связи наблюдается "застой" в росте арендных ставок.

Эксперты рынка недвижимости ЛУН подтверждают эту тенденцию. По их данным, за последние полгода цены на аренду квартир в столице выросли всего на 6%.

Однако с начала лета наблюдается определенная стабилизация, но в некоторых случаях есть удорожание. Однако стоимость аренды квартир в столице зависит от района, наличия ремонта, этажа, экологической обстановки, инфраструктуры, состояния дома и уровня его комфорта.

В среднем стоимость аренды 1-комнатной квартиры в столице составляет 15 тысяч гривен. За последние полгода цена аренды однокомнатной квартиры в столице выросла на 7%.

Самыми дорогими районами для аренды однокомнатной квартиры остаются Печерский (28 700 грн.), Шевченковский (20 000 грн.) и Голосеевский (16 000 грн.) районы.

Самые же доступные варианты можно найти в Днепровском (12 000 грн), Святошинском (10 000 грн) и Деснянском (7 500 грн) районах.

Двухкомнатные квартиры в среднем можно снять за 18 тысяч гривен в месяц. Их цена за последние полгода выросла на 5%.

Дороже всего арендовать 2-комнатную квартиру в Печерском (39 000 грн), Шевченковском (29 700 грн) и Голосеевском (25 000 грн) районах.

Дешевые варианты представлены в Святошинском (13 000 грн), Днепровском (12 500 грн) и Деснянском (10 000 грн) районах.

Аренда 3-х комнатной квартиры обойдется в среднем от 17 000 гривен в месяц. Цена на такие квартиры за последние полгода не изменилась. Самыми дорогими районами для аренды трехкомнатные квартиры остаются в Печерском (61 300 грн), Шевченковском (46 000 грн) и Голосеевском (34 500 грн) районах.

Самые же доступные варианты можно найти в Дарницком (20 000 грн) и Святошинском (17 000 грн) районах.

Ранее "Телеграф" писал, что происходит с ценами на квартиры в Украине. К концу июня этого года количество активных объявлений о продаже квартир возросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 25% — почти 270,5 тысячи.