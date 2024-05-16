Изменения после 18 мая - обязательный поход в ТЦК, военный учет для женщин, е-учет военнообязанных и штрафы

Какие изменения ждут украинцев с 18 мая

Верховная Рада 11 апреля приняла новый закон о мобилизации, тем самым запустив старт не только кампании по собственно мобилизации, но и изменив правила воинского учета в Украине. Уже в субботу, 18 мая, эти правила начнут работу.

"Телеграф" выяснил, какие изменения в воинском учете произойдут с 18 мая. Причем, это будет касаться не только мужчин, но и некоторых категорий женщин, о чем говорит закон №10449.

Всех мужчин от 18 до 60 лет ждут в ТЦК

С 18 мая для всех украинских мужчин станет обязательной явка в ТЦК в течение 60 дней, если они соответствуют следующим критериям:

возраст от 18 до 60 лет;

не имеют освобождения от службы по причине инвалидности и снятия с воинского учета.

Даже если ранее мужчина получил статус ограниченно пригодного, он должен прийти в ТЦК и обновить свои данные, а затем пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая определит его дальнейший статус. Впрочем, срок ее прохождения у ограниченно пригодных весьма широкий – до 4 февраля 2025 года.

По результатам визита в ТЦК, а в дальнейшем и ВВК, на руки мужчина получает документ, который ему впредь придется постоянно носить с собой во избежание недоразумений с работниками ТЦК и полиции. Также при себе обязаны быть документы, идентифицирующие личность – обычный или заграничный паспорт, студенческий билет, водительские права и т. д.

При этом хотя уточнить свои данные в ТЦК должны все мужчины в возрасте от 18 лет, мобилизовать в ВСУ можно только тех, кто достиг 25-летия.

В ТЦК ждут даже женщин, правда не всех

Также на воинский учет с 18 мая обязаны встать и женщины, но не все, а лишь имеющие медицинское или фармацевтическое образования. Причем это требование распространяется даже на тех, кто по специальности никогда не работал.

Таким образом женщины с подобным образованием приравниваются к военнообязанным мужчинам, но не во всем, например, служба в ВСУ для женщин-медиков и фармацевтов является добровольной, то есть без их желания мобилизовать никого не могут.

Заработает электронный реестр данных

Также с 18 мая должно заработать приложение, которое будет иметь доступ к электронной базе данных военнообязанных "Обериг". Документ о военном учете в этом приложении будет иметь юридическую силу, аналогичную бумажному варианту.

Мужчины смогут получить доступ к следующим данным о себе в "Обериг":

ФИО

дата рождения

вид учета или дата снятия, категория учета

наличие отсрочки или бронирования

ВЛК — дата и постановление

звание

военно-учетная специальность

РНОКПП

номер в системе

ТЦК, где состоит на учете

пребывание в розыске.

При этом по закону нужно обновить следующие контактные данные:

номер телефона

электронную почту (при наличии)

фактический адрес проживания.

Повестку могут вручить и на работе

Также с 18 мая расширяется перечень лиц, способных вручить повестку военнообязанному, к примеру, теперь это могут делать на работе, поскольку предприятия обязали "оповещать" своих сотрудников. А последнее понятие предполагает и вручение повестки.

В целом закон расширяет перечень тех, кто может вручать извещение о необходимости прибыть в ТЦК. Кроме его сотрудников это могут быть работники исполнительных органов местных советов, руководство государственных органов, органов местного самоуправления и предприятий, а также руководство учебных заведений и ОСМД.

Увеличение полномочий полиции

С 18 мая будут расширяться полномочия сотрудников полиции, теперь они смогут проверять не только паспорт и иные идентифицирующие личность документы, но и военно-учетные. Также по обращению ТЦК, органов СБУ или разведывательных органов полиция будет принимать участие в осуществлении мероприятий по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК.

Также полиция осуществляет административное задержание и доставку в эти центры и органы призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса об административных правонарушениях (т.е. нарушение правил военного учета и мобилизации).

Наказания за нежелание уточнять данные – ограничение на вождение авто и штраф до 25 500 гривен

Также с 18 мая начнется "отсчет" возможности применения к будущим нарушителям закона его санкций. Так, если в течение 60 дней после вступления в силу изменений мужчина подходящий под требования законодательства не явится в ТЦК и не уточнит свои данные, он подпадает под штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Впрочем, такой штраф могут заплатить уже сейчас и лица которые не сделали этого ранее или вовсе не встали на учет.

Также еще одним видом наказания может стать ограничение водительских прав до тех пор, пока военнообязанный не явится в ТЦК для уточнения данных. Впрочем, это решение можно обжаловать в суде, куда должны обратиться сотрудники территориального центра комплектования.

Более подробно о новом законе, целях его принятия, и оценках парламентариев о его эффективности можно прочитать в интервью с членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александром Федиенко.