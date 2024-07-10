Чтобы не тратить миллионы на дороги: в Киеве ввели ограничения для некоторых водителей

Эти меры направлены на сохранение дорог Киева

В Украине продолжается жара. Эти погодные условия вносят коррективы в правила дорожного движения столицы и близлежащих областей. На этот раз изменения коснулись грузового транспорта, для которого были введены временные ограничения на ключевых автодорогах региона.

Такая инициатива призвана сберечь дорожное покрытие от чрезмерных нагрузок в периоды высоких температур. Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Киевской области.

Детали ограничений

С 10 июля 2024 в 10:00 введено ограничение движения для определенных категорий транспортных средств на автодорогах М-03 Киев — Харьков, М-01 Киев — Чернигов, М-06 Киев — Чоп и М-07 Киев — Ковель. Эти меры обусловлены повышением температуры воздуха до 28°С и выше.

Что же означают эти нововведения для водителей грузовиков? Ограничения касаются не всех транспортных средств. Под запрет попадают грузовики, вес которых превышает 24 тонны, а погрузка на ось составляет более 7 тонн. Такие ограничения будут действовать в дневное время, когда температура воздуха будет достигать отметки выше 28°С.

Ограничения не распространяются на транспортные средства, выполняющие особо важные функции. Среди них – автомобили, участвующие в ликвидации стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций, перевозят скоропортящиеся грузы, живые грузы, грузы повышенной опасности, а также военные грузы и товары двойного назначения. Возможно, некоторым перевозчикам придется изменить график движения, предпочитая ночные часы, когда температура воздуха ниже.

Такие ограничения не новость для украинских дорог. Подобная практика уже применялась в прошлые годы. Ведь в жаркую погоду асфальт становится более мягким и более уязвимым к деформациям под тяжестью тяжелых транспортных средств.

Ранее "Телеграф" также сообщал о том, что Укртрансбезопасность усилила контроль на дорогах. Только в 1 области за неделю выписали штрафов на 1 млн гривен.