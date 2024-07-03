ТОП-12 локаций с бассейнами в Киеве и пригороде на любой кошелек

Киевляне спасаются от жары в городе

Если вы до сих пор руководствовались правилом, что лучший способ провести лето в Киеве — это из него уехать, то пора пересмотреть свои взгляды. В последнее время киевлянам предлагают отдохнуть у открытых бассейнов, и в жару на них образовался безумный спрос. Ажиотаж не останавливают даже цены – около 1000 грн за человека.

Бизнес подстроился под самых взыскательных клиентов. Вам предложат попробовать блюда из собственного ресторана и выпить прохладный коктейль со льдом, часто музыкальное сопровождение от диджея, SPA-процедуры, отдельный бассейн для детей, возле которого дежурят няни и аниматоры.

"Телеграф" узнал, где можно "остыть" у открытых бассейнов в Киеве и в пригороде, сколько это стоит, и пообщался с владельцами этих бизнесов.

Ажиотаж бьет рекорды

Glibivka Family Park

Дачная гостиница "Глебовка" (или еще Glibivka Family Park) расположена в 35 км от столицы, в сосновом лесу на берегу Киевского моря. Загородный комплекс предлагает гостям пять бассейнов с подогревом. И несмотря на то, что из центра Киева сюда ехать час, в "Глебовке" — безумный ажиотаж. Он даже перебил рекорд в прошлом году.

"В этом году мы действительно наблюдаем рост количества посетителей открытых бассейнов. Ажиотаж — стандартное явление для сезона. Звонки начинаются с 9 утра и поступают непрерывно. В основном это связано с нашими демократическими ценами: 800 грн в будни и 1000 грн в выходные", – рассказали "Телеграфу" в команде Glibivka Family Park.

Glibivka Family Park

В "Глебовке" рассказывают, что посетители могут отдохнуть у двух бассейнов рядом с летним баром, где проводятся выступления диджея. Гости с детьми могут проводить время у ресторана с отдельным детским бассейном. Желающие отдохнуть в тишине могут выбрать бассейн у СПА. В стоимость включены все мероприятия для взрослых и малышей.

"Мы уже перебили рекорд прошлого года. Но придерживаемся принципа — комфорт гостей. Мы все же семейный комплекс и не можем себе позволить "стоящих" мест в бассейне. Поэтому мы трезво оцениваем свои возможности. В настоящее время спрос превышает возможности. И это нормально. На самом деле радует, что киевляне имеют возможность позволить себе отдых даже в такое сложное время", — добавили в команде.

"Пирс 39" на территории Экспоцентра

Зона отдыха "Пирс 39" на территории Экспоцентра(бывшая ВДНХ)предлагает два бассейна основной (глубина 25 м) и детский с аквагиркой (глубина 13 м). Там также рассказывают о повышении спроса:

"Спрос растет, когда температура воздуха несколько дней держится более 30 градусов, ажиотаж в такие дни норма для каждого года. бассейнами под открытым небом"? — рассказали в "Пирс 39".

Открытые бассейны в Киеве

В Киеве есть еще много вариантов, где этим летом можно спастись от жары и позагорать. Вот некоторые из них на любой кошелек:

Это гостиничный комплекс на берегу озера Святище в районе частного сектора Осокорков. Здесь есть пляж с трехуровневым каскадным бассейном, гидромассажная зона, детский бассейн и коттеджный городок.

А если вы не захотите сразу возвращаться в город, то можно остаться на концерт, их здесь проводят довольно часто.

Цены на шезлонги по выходным стартуют от 1200 грн, по будням — от 800 грн. За двухместную пляжную кровать нужно заплатить 2500 грн в выходные и 2000 в будни.

Зона бассейна, расположенная на берегу Днепра за ТРЦ SkyMall (между Оболонью и Троещиной). Дополнительно вейr-станция, спортивная зона, картинг, бар с охлаждающими напитками, фудкорт, развлекательный комплекс Karlson park, батутный остров на воде, надувной аквапарк.

Цены на бассейн: будние дни – 400 гривен, выходные – 500 гривен. Отдельно нужно платить за пуфы (300 грн) и шезлонги (300 грн). Для детей до 10 лет вход бесплатный. То есть один взрослый в выходной день заплатит 800 грн.

Открытый бассейн у Днепра на Подоле (Набережно-Крещатицкая, 10) с двумя бассейнами и рестораном. Шезлонг в выходные стоит 800 грн, однако цены на еду здесь выше среднего: бургер — 390 грн, пиво от 110 до 180 грн.

Комплекс отдыха на Жуковом острове с видом на Днепр, рестораном и пляжной зоной. Здесь есть бассейн, бунгало, пляж у реки, отдельная площадка для детей с горками и бассейном из мягких шаров.

Цены. Арендовать одноместный шезлонг у бассейна в выходной можно за 800 грн, по будням — за 600 грн.

Большой открытый бассейн на пляже с баром и кухней на берегу Днепра в Гидропарке. Гостям выдают персональное полотенце и предлагают оставить вещи в камере хранения.

Цена за шезлонг стартует от 450 грн по будням и 850 грн по выходным. За большую кровать на 4 человека возле бассейна нужно заплатить 3500 грн в выходной и 2500 грн в будний день.

Открытые бассейны в пригороде

Загородный аюрведический wellness-клуб в Рожнах под Киевом, где предлагают насладиться тишиной и восстановиться в SPA и аквазоне. Клуб имеет открытый бассейн с подогревом, гидромассажем и противотоком, циркулярный душ, хаммам и соляную комнату.

Цена зависит от программы: самая дешевая под названием Welcome Pool&SPA стоит 1500 грн в выходные и 1200 грн в будни.

Также здесь есть собственный генератор, скважина и Starlink, поэтому здесь всегда есть свет, тепло, вода и интернет.

Зона отдыха Shelest расположена у села Лебедевка на берегу Киевского моря. Работают два больших и один бассейн для малышей. Бассейн обустроен системой поддержания температуры нагреваемой воды от солнца.

Здесь предлагают читать, плавать, загорать, смаковать любимые коктейли. Единственная музыка здесь – это звуки природы.

Цены: 1500 грн по выходным, 1300 грн по будням. В стоимость входят шезлонг и полотенце. Дети до 6 лет отдыхают бесплатно, от 6 до 12 – со скидкой.

Загородный комплекс на берегу Киевского моря в Ясногородке. Из центра Киева сюда ехать на автомобиле около часа и 15 минут.

Цены. Можно воспользоваться бассейном с подогревом, купив входной билет. Стоимость — 600 гривен в выходные и 400 в будни.

В цену дополнительно включены рыбалка, мангал, отдых на песчаном пляже, большой выбор настольных игр, волейбол, футбол, бадминтон.

Ресторан-отель в 12 км от Киева в селе Гора Бориспольского района имеет три открытых бассейна и отдельно три индивидуальных бассейна в VIP зонах.

Цены. Стоимость отдыха на шезлонгах по будням – 400 грн, в выходные – 500 грн.

Мы не зря писали, что в этой подборке можно найти бассейн на любой кошелек. Главный секрет – это уехать от Киева в любую соседнюю область.

Итак, садимся в авто, едем пару часов в с. Вышполь Житомирской области в комплекс отдыха "На даче".

Цены. Здесь мы платим за шезлонг у открытого бассейнасподогревом 270 гривен за два часа или 550 грн за весь день.

Главное, это заранее проверить прогноз погоды и заранее забронировать шезлонг.

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