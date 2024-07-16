Появились графики отключения света на 17 июля: названы сложные часы и уязвимые города

Графики отключений будут действовать на протяжении суток

В "Укрэнерго" опубликовали графики отключения света на среду, 17 июля. В самое сложные часы для энергосистемы электроэнергии не будет сразу у четырёх очередей.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго". По данным энергетиков, графики отключений 17 июля будут действовать на протяжении суток:

С 00:00 до 6:00 облэнерго будут применять две очереди отключений;

С 6:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди;

будут действовать три очереди; С 17:00 до 22:00, во время вечернего пика потребления, будут задействованы четыре очереди отключений одновременно.

Кроме того, по информации ДТЭК, для Киева, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей: с 06:00 и до конца 17 июля останется высокая вероятность применения светло-серых зон отключений. Особый дефицит электроэнергии ожидается с 17:00 до 22:00.

Напомним, ранее мы писали о том, почему свет могут выключать не по графику. На это есть сразу пять причин.