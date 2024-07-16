Поломанные деревья и реки вместо улиц: Киев накрыл мощный ливень (фото, видео)

Киевлян предупреждали о возможной непогоде

Во вторник, 16 июля, несмотря на сильную жару, Киев накрыл сильный ливень с грозой. Также он сопровождался значительными порывами ветра.

Следует отметить, что дождь был не во всех районах столицы. В частности, сильный ливень прошел в Голосеевском районе.

Пользователи социальных сетей обнародовали многочисленные видео последствий непогоды. В частности, на кадрах можно увидеть, что сильный ветер даже сломал ветки деревьев, которые впоследствии упали на дорогу. Также в некоторых местах вода затопила целые улицы.

Известный синоптик Наталья Диденко сообщила, что из-за ливня затопило улицу Голосеевскую. Она поделилась этими кадрами в Facebook. На них видно, что улица превратилась в настоящую реку.

В свою очередь Укргидрометцентр предупредил об опасных метеорологических явлениях по Киевщине и г. Киеву. Там отметили, что до конца этих суток ожидается гроза. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Напомним, ранее Диденко рассказала, чего ждать от погоды в ближайшие дни и когда в стране станет холоднее. По ее словам, антициклон, длительное время находившийся над Украиной и блокировавший таким образом продвижение вглубь континента влажных и более свежих воздушных масс из Атлантики, наконец-то понемногу разрушается.