Гроза, град та сильний вітер накриють Київ та область: синоптики попереджають про негоду у середу

У регіоні оголосили жовтий рівень небезпечності

У середу, 17 липня, попри аномальну спеку, у Києві та області очікується гроза. Місцями може бути град.

Про небезпечні метеорологічні явища попереджає Український гідрометеорологічний центр. За прогнозом синоптиків, очікуються шквали вітру 15-20 метрів на секунду.

Так, у другій половині 17 липня Київщину та столицю накриє негода. Синоптики оголосили І (жовтий) рівень небезпечності.

У зв'язку з очікуваною грозою, градом та сильним вітром, мешканців Києва та області закликають дотримуватися правил безпеки:

не залишайте авто під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;

приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Нагадуємо, що сильна злива з грозою, яка накрила Київ 16 липня, залишила після себе чимало наслідків. Зокрема, в Голосіївському районі столиці повалило дерева.

Рятувальники зазначають, що прибрали повалені дерева на вулицях Васильківська та Юлії Здановської. На Васильківській вулиці дерево впало на автомобіль та перекрило вхід до під'їзду житлового будинку.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві зафіксували одразу три температурні рекорди. Раніше максимальна температура у столиці була на пів градуса нижчою.