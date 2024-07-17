Деревья падали на авто и перекрывали подъезды: последствия непогоды в Киеве (фото)

Чрезвычайники показали, что творилось в городе

Сильный ливень с грозой, который накрыл Киев 16 июля, оставил после себя немало последствий. В частности, в Голосеевском районе столицы свалило деревья.

Об этом сообщила пресс-служба КАРС "Киевская служба спасения". Спасатели отмечают, что убрали поваленные деревья на улицах Васильковской и Юлии Здановской.

На Васильковской улице дерево упало на автомобиль и перекрыло вход в подъезд жилого дома.

"Спасатели четвертого аварийно-спасательного взвода (АРВ) КАРС "Киевская служба спасения" оперативно выехали на места происшествия. С помощью специнструментов они убрали деревья, которые угрожали безопасности людей", — говорится в сообщении.

Последствия непогоды в Голосеевском районе

В КАРС отмечают, что к работам были привлечены 4 спасателя и 1 единица техники.

Аварийное дерево упало на авто

Чрезвычайники призывают граждан не игнорировать рекомендации при предупреждении об опасных метеорологических явлениях.

"Не пренебрегайте своей безопасностью и не оставляйте автомобили под деревьями или рекламными щитами", — просят спасатели.

Непогода свалила старые тополя

Напоминаем, во вторник, 16 июля, несмотря на сильную жару, Киев накрыл сильный ливень с грозой. Также он сопровождался значительными порывами ветра.

Следует отметить, что дождь был не во всех районах столицы. В частности, сильный ливень прошел в Голосеевском районе.

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