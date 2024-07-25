В Киеве во время войны планируют отремонтировать сквер за 6 миллионов гривен

Коммунальщики уже ищут подрядчика

Коммунальное объединение "Киевзеленстрой" планирует капитальный ремонт сквера в Чеховском переулке, расположенном в Шевченковском районе столицы. Общая стоимость работ оценивается в 6305945 гривен.

Об этом стало известно из объявления в электронной системе публичных закупок "Prozorro". Тендерные предложения принимаются до 3 августа.

Согласно тендерной документации, ремонтные работы должны быть завершены до 22 ноября этого года. Подрядчика для выполнения работ планируют определить по результатам аукциона, который стартует уже 5 августа.

Указанная стоимость ремонта начислена следующим образом:

почти 5 миллионов уйдет на строительные работы;

на инвентарь и мебель планируют потратить около 260 тысяч;

прочие расходы предполагаются почти на 1,5 миллиона.

Напомним, в Киеве на жилом массиве Виноградарь в Подольском районе коммунальщики планируют "реанимировать" обмелевшее озеро Синее. В июне 2024 года КП "Плесо" объявило очередной тендер на расчистку водоема, но торги уже в шестой раз не состоялись. Каждый раз предложения участников отклоняются по разным причинам.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области детский сад хотят оснастить солнечными панелями и на эти цели община выделит 3,2 миллиона гривен. Работы должны быть выполнены в полном объеме до 15 сентября 2024 года.