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Киянин отримав 5 років в'язниці за крадіжку в Ашані, але є нюанс

Автор
Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
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Намагався винести товар, але попався на охоронця
Намагався винести товар, але попався на охоронця. Фото Колаж "Телеграфу"

Чоловік зізнався, що вчинив злочин через скрутне фінансове становище

У Києві відбувся суд над чоловіком, який намагався незаконно винести товар з супермаркету. Загальна сума вкраденого склала 1 253 гривень.

Про це йдеться у вироку Святошинського районного суду Києва. Крадіжку чоловік здійснив у квітні 2023 року в гіпермаркеті "Ашан-Сосніних".

Там зловмисник намагався викрасти оптичну мишку, комплект мобільних тригерів, бездротові навушники, кабель, декілька лампочок та два антиперспіранти. Поцупивши товар, він сховав його в рюкзак та направився до виходу з магазину, однак його зупинив охоронець.

Чоловіку інкримінували ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану.

Під час судового засідання зловмисник пояснив, що вчинив злочин через відсутність коштів, при собі він мав лише 500-600 гривень. Він не міг забезпечити себе необхідними речами тому і вирішив таємно їх винести. Чоловік розповів, що з початку війни на роботі скоротили зарплату і громадянин отримує лише 2,8 тисячі гривень на місяць.

Суддя призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, але звільнив від його відбування з іспитовим строком у 2 роки. Чоловік має протягом цього періоду не вчинити нового правопорушення та виконувати покладені на нього обов'язки.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві чоловік, який під час застілля грабував товаришів по чарці, отримав строк. У травні цього року 42-річний киянин обікрав у різні дні чоловіка та жінку в Солом'янському районі столиці.

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#Суд #Крадіжка #Новини Києва #Ашан