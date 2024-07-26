На трассе под Киевом на ходу загорелся люксовый автомобиль (видео)

Причины произошедшего устанавливаются

В пятницу, 26 июля, на трассе "Киев-Одесса" огонь внезапно охватил автомобиль марки Bentley. Клубы черного дыма виднелись за несколько километров от места происшествия и привлекали внимание автомобилистов.

Пострадали ли люди во время ЧП — неизвестно. Об этом сообщают киевские Телеграм-каналы.

В социальной сети опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно, что на одном из съездов с трассы "Киев-Одесса" мощно горит автомобиль. Очевидцы утверждают, что огонь охватил люксовый Bentley.

Судя по кадрам, автомобиль после такой "прожарки" восстановить уже не удастся.

Рядом с машиной не видно людей и пожарных. О пострадавших, на данный момент, также ничего не известно.

Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить правоохранителям.

Для справки: Bentley Motors Ltd. — это британская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на производстве автомобилей класса "люкс". С 1998 года входит в состав немецкого концерна Volkswagen AG.

Автомобили Bentley считаются признаком роскоши и их могут себе позволить лишь очень состоятельные люди. Цена машин этой марки стартует от 15 миллионов гривен за самую "простую" модель.

Напомним, что в начале июля в Киеве произошел пожар в ЖК "Республика" в Голосеевском районе. По информации пожарных, загорелся утеплитель и огонь распространился на веранду многоэтажки.

Однако в сети утверждали сначала, что взорвался генератор на одной из открытых террас квартир, а позже добавили, что не генаратор, а аккумулятор зарядной станции. На кадрах с места было видно масштабное задымление и огонь.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве произошел масштабный пожар. Во время его тушения спасатели обнаружили потерпевшего с подозрением на отравление продуктами горения и передали мужчину медикам. На месте работало 14 единиц техники и 55 спасателей.