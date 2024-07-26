На трасі під Києвом на ходу загорівся люксовий автомобіль (відео)

Причини події встановлюються

У п’ятницю, 26 липня, на трасі "Київ-Одеса" вогонь раптово охопив автомобіль марки Bentley. Клуби чорного диму виднілися за кілька кілометрів від місця події та привертали увагу водіїв.

Чи постраждали люди під час НП – невідомо. Про це повідомляють київські Телеграм-канали.

У соціальній мережі опублікували відео з місця події. На кадрах видно, що на одному із з’їздів з траси "Київ-Одеса" горить автомобіль. Очевидці стверджують, що вогонь охопив люксовий Bentley.

Зважаючи на кадри, автомобіль після такого відновити вже не вдасться.

Поряд з машиною не видно людей та пожежників. Про постраждалих на даний момент також нічого не відомо. Причини та обставини події належить встановити правоохоронцям.

Траса «Київ-Одеса»

Для довідки: Bentley Motors Ltd. — це британська автомобілебудівна компанія, що спеціалізується на виробництві автомобілів класу "люкс". З 1998 року входить до складу німецького концерну Volkswagen AG.

Автомобілі Bentley вважаються ознакою розкоші і їх можуть дозволити собі лише дуже заможні люди. Ціна машин цієї марки стартує від 15 мільйонів гривень за найпростішу модель.

Нагадаємо, що на початку липня у Києві сталася пожежа у ЖК "Республіка" у Голосіївському районі. За інформацією пожежників, спалахнув утеплювач і вогонь поширився на веранду багатоповерхівки.

Однак у мережі стверджували спочатку, що вибухнув генератор на одній із відкритих терас квартири, а пізніше додали, що не генератор, а акумулятор зарядної станції. На кадрах з місця було видно масштабне задимлення та вогонь.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві сталася масштабна пожежа. Під час її гасіння рятувальники виявили потерпілого з підозрою на отруєння продуктами горіння та передали його медикам. На місці працювало 14 одиниць техніки та 55 рятувальників.