"Меня ограбили": в Киеве парень обвинил патрульных в преступлении (видео)

Чего только не увидишь на улицах столицы

В центре Киева прохожие заметили парня, который громко кричал и обвинял патрульных полицейских в краже его личных вещей. Молодой человек вел себя вызывающе и прохожие предположили, что он находится под воздействием наркотических веществ.

На сторону патрульных стали очевидцы инцидента, которые осадили парня и назвали его "брехуном". Видео с места происшествия опубликовали в социальной сети.

На Крещатике люди увидели парня, который сидел на лавочке, а его окружали патрульные полицейские. Внезапно молодой человек вскочил на ноги и начал громко кричать о том, что его ограбили правоохранители и забрали у него вещи.

Очевидцы начали комментировать ситуацию и предположили, что неадекватный парень находится "под чем-то". Его назвали "брехлом" и начали над ним подшучивать.

Патрульные полицейские при этом вели себя сдержанно и просто улыбались.

В конечном итоге прохожие начали кричать молодому человеку о том, что они все видели и никто его не трогал, а все его обвинения — это выдумки и провокация.

Что заставило парня вести себя столь неадекватно — остается лишь догадываться. Возможно он действительно находился под воздействием запрещенных веществ и не отдавал отчет своим действиям.

Напомним, в киевском метро заметили женщину без одежды. Дама расхаживала по вагону и демонстрировала окружающим оголенную грудь. Шокированным пассажирам она говорила о том, что просто забыла кофту дома.

Что заставило женщину вести себя столь неадекватно — остается загадкой. Возможно, она находилась под воздействием наркотических или психотропных веществ, так как ее поведение не укладывается в рамки допустимого.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в центре Киева девушка без одежды загорала на капоте "Теслы". При этом она широко улыбалась и вела себя крайне странно. Девушка упорно отказывалась вставать с авто и не хотела одеваться.