"Мене пограбували": у Києві хлопець звинуватив патрульних у злочині (відео)

Чого тільки не побачиш на вулицях столиці

У центрі Києва перехожі помітили хлопця, який голосно кричав та звинувачував патрульних поліцейських у крадіжці його особистих речей. Молодик поводився зухвало і перехожі припустили, що він перебуває під впливом наркотичних речовин.

На бік патрульних стали очевидці інциденту, які взяли в облогу хлопця і назвали його "брехуном". Відео з місця події опублікували у соціальній мережі.

На Хрещатику люди побачили хлопця, який сидів на лавці, а його оточували патрульні поліцейські. Раптом молодик скочив на ноги і почав голосно кричати про те, що його пограбували правоохоронці та забрали у нього речі.

Очевидці почали коментувати ситуацію та припустили, що неадекватний хлопець перебуває "під чимось". Його назвали "брехлом" і почали над ним кепкувати.

Патрульні поліцейські при цьому поводилися стримано і просто посміхалися.

Зрештою, перехожі почали кричати молодій людині про те, що вони все бачили і ніхто його не чіпав, а всі його звинувачення — це вигадки та провокація.

Що змусило хлопця поводитись так неадекватно — залишається лише здогадуватися. Можливо він справді перебував під впливом заборонених речовин і не усвідомлював своїх дій.

Нагадаємо, у київському метро помітили жінку без одягу. Дама ходила вагоном і демонструвала оточуючим оголені груди. Шокованим пасажирам вона говорила про те, що просто забула кофту вдома.

Що змусило жінку поводитись так неадекватно — залишається загадкою. Можливо, вона перебувала під впливом наркотичних чи психотропних речовин, оскільки її поведінка не вкладається у рамки допустимого.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у центрі Києва дівчина без одягу засмагала на капоті "Тесли". При цьому вона широко посміхалася і поводилася вкрай дивно. Дівчина вперто відмовлялася вставати з авто та не хотіла одягатися.