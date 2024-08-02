Ненавидел защитников Украины: в Киеве серийный поджигатель авто военных услышал приговор (фото)

Злоумышленник действовал по собственной инициативе

Столичный суд приговорил 36-летнего мужчину к восьми годам тюрьмы за то, что он сжег 10 автомобилей военных и повредил еще три транспортных средства. Преступник самостоятельно выбирал "цели" и совершил поджоги при помощи зажигательных устройств с таймером.

Мотив его поступков — неприязненное отношение к защитникам Украины. Подробнее о деле серийного поджигателя рассказали в пресс-службе Киевской городской рокуратуры.

Следствие установило, что житель Киева с сентября 2022 года по август 2023 года на территории Лесного массива в столице целенаправленно поджег 10 машин, которые использовались военнослужащими ВСУ. Также преступник поджигал авто, на которые была нанесена символика различных вооруженных формирований.

Для поджогов злоумышленник использовал самодельные зажигательные устройства с таймером, которые он подкладывал под днище автомобилей. В общей сложности мужчине удалось уничтожить 10 авто.

Еще 3 автомобиля он пытался поджечь, однако план не сработал и огонь не распространился на транспортные средства. Кроме этого, из-за поджогов были повреждены автомобили, которые стояли на парковках рядом с его "целями".

Авто для поджогов злоумышленник выбирал самостоятельно во время велосипедных прогулок по Киеву. Действовал 36-летний пироман по собственной инициативе и руководствовался исключительной неприязнью к военнослужащим, волонтерами и вообще всем, кто защищает Украину.

Фигурант проживал с родителями, нигде не работал и все свободное время проводил в интернете.

Злоумышленника задержали во время попытки совершения очередного поджога — мужчина пытался "заложить" устройство с зажигательной смесью на колесо. С собой у него было обнаружено еще одна самопальная "зажигательная установка".

Прокурорам удалось доказать в суде его вину по всем заявленным эпизодам и мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы.

На данный момент мужчина находится под стражей.

Напомним, в Киеве 14-летний подросток вместе со своей матерью поджигали машины военных по заказу российских кураторов из спецслужб. Как оказалось, они получали задания через телеграм-канал и таким образом пытались получить дополнительный доход и заработать деньги.

Злоумышленников задержали с поличным. Всего им удалось поджечь два транспортных средства – Mercedes-Benz и Mitsubishi Pajero. Свои действия сообщники снимали на видео как доказательство выполнения "задания".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Киевщине задержали поджигателей волонтерских и военных авто, которые получали задания от анонимных кураторов. Как оказалось, поджоги совершила пара молодых людей — уроженцы Черкасской области, которые проживают в селе Петропавловская Борщаговка.