Не медлите: в "Киевводоканале" сделали важное заявление

Важная и актуальная информация для жителей столицы

В Украине продолжает действовать военное положение, однако несмотря на это, бытовые потребители должны вовремя оплачивать коммунальные услуги. В частности необходимо своевременно платить за воду и передавать показания счетчиков.

В "Киевводоканале" отметили, что их учетные базы уже открыты и абоненты могут активно подавать показания счетчиков. Об этом сообщается на сайте компании.

Так, жителей столицы призывают вовремя передавать показания счетчиков и регулярно оплачивать коммунальные счета, тем самым поддерживая экономику Украины. Кроме этого, корректно переданные показания позволят вам платить только за фактически потребленные объемы воды и избежать переплат в дальнейшем.

При этом отмечается, что с 1 по 9 число показания счетчиков воды не принимаются в связи с закрытием прошлого месяца и проведением начислений. Киевляне могут подавать показания счетчиков воды с 10 и до последнего числа каждого месяца.

Важно также помнить и о том, что следует подавать показания счетчиков не только холодной, но и горячей воды. Это необходимо для формирования правильных начислений за водоотвод.

Как передать показания счетчиков воды

Передать показания счетчиков воды можно одним из следующих способов:

в чате у Viber и Telegram ;

на сайте "Киевводоканала", нажав "Предоставить показатели";

в "Личном кабинете" на сайте "Киевводоканала" по ссылке ;

по телефону контакт-центра "Киевводоканала" (044) 202-02-02 или УК "ЦКС" 247-40-40 и 0-800-404-407;

с помощью сервиса Portmone.com в разделе "Передача показаний".

записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Отметим, что показания счетчиков воды не принимаются через страницу в соцсети Facebook.

В случае, если в квартире никто не проживает и не пользуется водой, все равно необходимо подавать показания с разницей "0", то есть те же, что предоставлялись в прошлый раз.

Ранее "Телеграф" рассазывал о том, что в Киеве затопило очередную станцию метро. Причиной ЧП стал масштабный порыв водопроводной трубы, который произошел возле ТРЦ Ocean Plaza.