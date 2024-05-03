В Днепре в кафе девушка-подросток устроила стрельбу: ее обвиняют в хулиганстве (фото, видео)

В настоящее время продолжается комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления

На днях в Днепре произошла стрельба между девушками-подростками. Они собрались на "сходку" для "решения вопросов". Как результат – 14-летняя девушка выстрелила в 17-летнюю.

По факту хулиганских действий ей сообщили о подозрении. Такую информацию опубликовал Днепр.Оперативный.

В сообщении говорится, что подозреваемая, пренебрегая существующими общепринятыми правилами и нормами поведения в обществе, грубо нарушила общественный порядок на территории кафе Mirvari в жилом массиве Ломовский в Днепре.

В соцсетях опубликовали видео момента конфликта и стрельбы. Его запечатлели камеры кафе.

Желая самоутвердиться за счет унижения потерпевшей и демонстрируя свое пренебрежение, девушка сначала ударила соперницу рукой по голове. Когда та повернулась спиной, нападавшая произвела несколько выстрелов в 17-летнюю из специально приспособленного предмета для нанесения телесных повреждений. Но этого ей оказалось недостаточно. Когда пострадавшая присела, девушка еще несколько раз ударила несовершеннолетнюю ногой и прикладом оружия. После этого орудие стрельбы забрал и отнес в сторону находившийся рядом парень.

Продолжается комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления. Полиция расследует дело как хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК Украины), совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Киеве в школе сверстники жестоко избили 13-летнего парня, в результате подросток получил разрыв яичек.