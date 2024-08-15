В Киеве появилась оригинальная мини-скульптура: как она выглядит и где ее найти (фото)

Скульптура подсвечивается в темное время суток

В центре Киева появилась новая интересная мини-скульптура от культурно-исторического проекта "Шукай". Арт-объект посвящен прочитанным сообщениям и называется "Прочитано".

Новая мини-скульптура выполнена в форме двух бронзовых галочек, которые в мессенджерах означают, что сообщения были прочитаны. Подробнее об открытии скульптуры рассказали на странице проекта "Шукай" в соцсети.

Мини-скульптура "Прочитано" посвящена всем, кто долгими часами или даже бесконечными днями ждет, чтобы наконец-то увидеть на экранах своих гаджетов две галочки — статус "прочитано" в популярных мессенджерах.

Интересно, что мини-скульптура подсвечивается в вечернее время — для этого необходимо нажать специальную кнопку.

"Родные пишут военным, военные — побратимам, дети — родителям на оккупированных территориях, а все вместе — самым дорогим людям, которые находятся в особо опасных зонах или городах, подвергшихся обстрелам.

Так пусть каждый раз, когда кто-то будет нажимать на кнопку и галочки нашей скульптуры будут светиться, сотни людей по всей стране будут видеть такой желанный статус "Прочитано" на своих экранах", — отмечают авторы проекта.

Меценатом создания мини-скульптуры "прочитано" выступил книжный магазин "Сенс на Крещатике", возле которого и был установлен арт-объект.

Это уже 44 мини-скульптура проекта "Шукай", которая появилась на улицах столицы.

"Сенс на Крещатике" — это книжное пространство, открытое на главной улице страны в феврале 2024 года как место, где люди разного возраста, профессий, социального статуса и интересов объединяются вокруг книг и украинской культуры как общей ценности.

Где найти мини-скульптуру "Прочитано":

Адрес: улица Крещатик, 34.

Где расположен арт-объект: на фасаде книжного магазина "Сенс на Крещатике".

Для справки: Проект "Шукай!" — это культурно-исторический проект, который рассказывает истории Киева через бронзовые мини-скульптуры. Сейчас скульптур в столице уже 44 и регулярно открываются новые.

Карта всех мини-скульптур: bit.ly/shukay_map

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