В Киеве появилась оригинальная мини-скульптура: как она выглядит и где ее найти (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Скульптура подсвечивается в темное время суток
В центре Киева появилась новая интересная мини-скульптура от культурно-исторического проекта "Шукай". Арт-объект посвящен прочитанным сообщениям и называется "Прочитано".
Новая мини-скульптура выполнена в форме двух бронзовых галочек, которые в мессенджерах означают, что сообщения были прочитаны. Подробнее об открытии скульптуры рассказали на странице проекта "Шукай" в соцсети.
Мини-скульптура "Прочитано" посвящена всем, кто долгими часами или даже бесконечными днями ждет, чтобы наконец-то увидеть на экранах своих гаджетов две галочки — статус "прочитано" в популярных мессенджерах.
Интересно, что мини-скульптура подсвечивается в вечернее время — для этого необходимо нажать специальную кнопку.
"Родные пишут военным, военные — побратимам, дети — родителям на оккупированных территориях, а все вместе — самым дорогим людям, которые находятся в особо опасных зонах или городах, подвергшихся обстрелам.
Так пусть каждый раз, когда кто-то будет нажимать на кнопку и галочки нашей скульптуры будут светиться, сотни людей по всей стране будут видеть такой желанный статус "Прочитано" на своих экранах", — отмечают авторы проекта.
Меценатом создания мини-скульптуры "прочитано" выступил книжный магазин "Сенс на Крещатике", возле которого и был установлен арт-объект.
Это уже 44 мини-скульптура проекта "Шукай", которая появилась на улицах столицы.
"Сенс на Крещатике" — это книжное пространство, открытое на главной улице страны в феврале 2024 года как место, где люди разного возраста, профессий, социального статуса и интересов объединяются вокруг книг и украинской культуры как общей ценности.
Где найти мини-скульптуру "Прочитано":
Адрес: улица Крещатик, 34.
Где расположен арт-объект: на фасаде книжного магазина "Сенс на Крещатике".
Для справки: Проект "Шукай!" — это культурно-исторический проект, который рассказывает истории Киева через бронзовые мини-скульптуры. Сейчас скульптур в столице уже 44 и регулярно открываются новые.
Карта всех мини-скульптур: bit.ly/shukay_map
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Днепровском районе Киева на стене многоэтажного дома появился огромный мурал. Рисунок посвящен военнослужащему с позывным "Тоха", который был награжден орденом "За мужество" 3 степени.