У Києві з’явилася оригінальна мініскульптура: як вона виглядає та де її знайти (фото)

Скульптура яскраво підсвічується у темний час доби

У центрі Києва з’явилася нова цікава мініскульптура культурно-історичного проекту "Шукай". Арт-об’єкт присвячений прочитаним повідомленням і називається "Прочитано".

Нову мініскульптуру виконано у формі двох бронзових галочок, які в месенджерах означають, що повідомлення були прочитані. Докладніше про відкриття скульптури розповіли на сторінці проекту "Шукай" у соцмережі.

Мініскульптура "Прочитано" присвячена всім, хто довгими годинами або навіть нескінченними днями чекає, щоб побачити на екранах своїх гаджетів дві галочки — статус "прочитано" у популярних месенджерах.

Цікаво, що мініскульптура підсвічується у вечірній час – для цього необхідно натиснути спеціальну кнопку.

"Рідні пишуть військовим, військові – побратимам, діти – батькам на окупованих територіях, а всі разом – найдорожчим людям, які перебувають в особливо небезпечних зонах чи містах, які зазнали обстрілів.

Тож нехай щоразу, коли хтось натискатиме на кнопку скульптурки і галочки світитимуться, сотні людей по всій країні бачитимуть бажаний статус "Прочитано" у своїх месенджерах", — зазначають автори проекту.

Меценатом створення мініскульптури "Прочитано" виступила книгарня "Сенс на Хрещатику", біля якої і було встановлено арт-об’єкт.

Це вже 44 мініскульптура проекту "Шукай", яка з’явилася на вулицях столиці.

"Сенс на Хрещатику" — це книжковий простір, відкритий на головній вулиці країни у лютому 2024 року як місце, де люди різного віку, професій, соціального статусу та інтересів об’єднуються навколо книг та української культури як загальної цінності.

Де знайти мініскульптуру "Прочитано":

Адреса: вулиця Хрещатик, 34.

Де розташований арт-об’єкт: на фасаді книгарні "Сенс на Хрещатику".

Для довідки: Проект "Шукай!" — це культурно-історичний проект, який розповідає історію Києва через бронзові міні-скульптури. Наразі скульптур у столиці вже 44 і регулярно відкриваються нові.

Карта всіх мініскульптур: bit.ly/shukay_map

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