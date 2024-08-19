У селі під Броварами хочуть збудувати біля ліцею протирадіаційне укриття: сума робіт дивує

Пошуки підрядника вже розпочалися

У селі Красилівка Броварського району Київської області збираються збудувати на території місцевого ліцею споруди з протирадіаційними властивостями. На ці потреби збираються витратити 51,5 мільйона гривень.

Роботи мають бути повністю завершені до кінця квітня 2026 року. Про це стало відомо із опублікованого тендеру на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Виконавчий комітет Калинівської селищної ради Броварського району оголосив тендер на будівництво протирадіаційного укриття подвійного призначення. Роботи проводитимуться на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: село Красилівка, вулиця Л. Українки, 30.

Підрядника планують визначити за результатами аукціону, що стартує вже 2 вересня.

Ремонтні роботи мають бути повністю завершені до кінця квітня 2026 року.

Вартість будівництва – 51,5 мільйонів гривень

За умовами договору підрядник повинен буде розробити грунт, спорудити фундамент і звести саму будівлю укриття з "нуля". Тут побудують сховище подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття.

Підрядник обов’язково має змонтувати водопровід, електропроводку, систему освітлення та вентиляції, а також пожежну сигналізацію.

Усього передбачено виконання 456 різних видів робіт. Очікувана вартість будівництва приміщення становить 51 482 571 гривень.

"Технологія та якість виконуваних робіт, а також якість застосовуваних матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм та правил, встановлених для цих видів робіт.

Учасник відповідає за отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів", — йдеться у тендерній документації.

Нагадаємо, столичне комунальне підприємство "Солом’янка — Сервіс" планує капітально відремонтувати стадіон школи №3, розташованої у Солом’янському районі Києва. На ці потрібні з бюджету мають намір витратити 34,5 мільйона гривень.

За умовами договору, на стадіоні підрядник повинен буде змонтувати нові спортивні майданчики із сучасним покриттям та штучним газоном, а також виконати ще низку різних робіт.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині в дитсадку хочуть з підвалу зробити укриття. Очікувана вартість ремонту підвального приміщення та обладнання тут найпростішого укриття складає 3 мільони 104 тисяч гривень.