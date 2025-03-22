Что будет, если обмануть кассу самообслуживания в магазине: парни на Черниговщине услышали приговор

Наворовали колбасы, напитков, чипсов

Как обмануть кассу самообслуживания знают молодые люди из Нежина Черниговской области. Они вынесли из магазина товара на круглую сумму денег, их наказал суд.

Об этом стало известно из решения суда. Событие произошло в сентябре 2024 года, где молодые люди в магазине "ТРАШ" трижды заходили и выносили напитки, продукты, но оплачивать их не собирались.

В приговоре суда указано, что ребята в кассе самообслуживания платили только за пакеты. А все остальное выносили за пределы магазина.

"Злоумышленники действовали по такому сценарию: набирали товары, подходили к кассе самообслуживания, оплачивали только полиэтиленовые пакеты, а затем выносили неоплаченный товар и прятали неподалеку от магазина. Среди похищенного были энергетические напитки, минеральная вода, чипсы, колбасные изделия, хлеб и другие продукты общей стоимостью 5103,23 грн", — говорится в сообщении.

Через несколько дней после инцидента молодые люди осознали серьезность своих действий и добровольно обратились к руководству магазина с намерением возместить ущерб. Впоследствии они полностью вернули стоимость производимых товаров, заработав необходимую сумму на складе в Киеве.

На суде подозреваемые полностью признали свою вину. Выяснилось, что оба растут в неполных семьях: у обоих умерли мамы в 2023 году, а один воспитывается бабушкой и дедушкой, потому что отец исчез на войне, а второй — бабушкой и сестрой.

Суд признал обоих виновными в краже в условиях военного положения по ч.4 ст.185 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет. Однако суд учел искреннее раскаяние ребят и на основании ст.75 УК Украины освободил их от отбывания назначенного наказания. В течение следующих полутора лет лица будут находиться под наблюдением органа пробации.

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