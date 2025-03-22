Роналду объяснил, почему до сих пор не женился на Джорджине
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Звездная пара не сыграла свадьбу
Известный португальский футболист Криштиану Роналду иногда называет свою девушку Джорджину Родригес "женой", однако пара до сих пор не узаконила свои отношения. Недавно португалец отпраздновал юбилей.
В сети появились кадры, на которых КриРо объясняет, почему пара не расписалась. Форвард "Аль-Насра" (Саудовская Аравия) на реалити-шоу I Am Georgina ("Я – Джорджина") на Netflix признался, что "ждет определенного щелчка".
"Я всегда говорю ей: "Когда произойдет тот самый щелчок". Так со всеми событиями в нашей жизни – она понимает, о чем я говорю. Это может случиться через год, через полгода или через месяц. Я на 1000% уверен, что это произойдет", – сказал Роналду.
Отметим, Криштиану и Джорджина состоят в отношениях с 2016 года. Пара воспитывает пятерых детей. У Криштиану также есть сын Криштиану-младший (мать неизвестна общественности), близнецы Ева и Матео, которых родила суррогатная мать и дочери Алана-Мартина и Белла Эмеральда, которых родила Джорджина. В 2018-м Роналду сделал Родригес предложение, но звездная свадьба так и не состоялась.
Ранее самопровозглашенный президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил главу Кремля Владимира Путина с Роналду. Якобы у президента РФ есть "бомбардирское чутье", как у КриРо. В сети это сравнение породило массу шуток.