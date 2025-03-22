Роналду объяснил, почему до сих пор не женился на Джорджине

Звездная пара не сыграла свадьбу

Известный португальский футболист Криштиану Роналду иногда называет свою девушку Джорджину Родригес "женой", однако пара до сих пор не узаконила свои отношения. Недавно португалец отпраздновал юбилей.

В сети появились кадры, на которых КриРо объясняет, почему пара не расписалась. Форвард "Аль-Насра" (Саудовская Аравия) на реалити-шоу I Am Georgina ("Я – Джорджина") на Netflix признался, что "ждет определенного щелчка".

"Я всегда говорю ей: "Когда произойдет тот самый щелчок". Так со всеми событиями в нашей жизни – она понимает, о чем я говорю. Это может случиться через год, через полгода или через месяц. Я на 1000% уверен, что это произойдет", – сказал Роналду.

Отметим, Криштиану и Джорджина состоят в отношениях с 2016 года. Пара воспитывает пятерых детей. У Криштиану также есть сын Криштиану-младший (мать неизвестна общественности), близнецы Ева и Матео, которых родила суррогатная мать и дочери Алана-Мартина и Белла Эмеральда, которых родила Джорджина. В 2018-м Роналду сделал Родригес предложение, но звездная свадьба так и не состоялась.

Ранее самопровозглашенный президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил главу Кремля Владимира Путина с Роналду. Якобы у президента РФ есть "бомбардирское чутье", как у КриРо. В сети это сравнение породило массу шуток.