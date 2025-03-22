"Надо пересчитать в банках Рево": странная реклама Минобороны "для самых маленьких" насмешила сеть (фото)

Целевая аудитория некоторых плакатов еще не закончила школу

В Украине расширился перечень бригад, которые принимают участие в программе "18-24". На фоне этого в Минобороны, по всей видимости, посчитали, что пора готовить рекламу с учетом интересов более молодого поколения.

Впрочем, некоторые плакаты явно рассчитаны на "самых маленьких". Из-за этого в сети началось активное обсуждение, хотя в МОУ пока не сообщали, действительно ли это их реклама или просто провокация.

Как известно, программа "Контракт 18-24" – это добровольная инициатива для украинцев от 18 до 24 лет. Участники получают денежное вознаграждение в размере миллиона гривен, из которых 200 000 гривен выплачиваются сразу после подписания контракта, остальные – во время службы.

На плакатах видно, что рекламщики попытались перевести эти деньги в более "понятную" для молодежи валюту. Для этого они посчитали, сколько за эти деньги можно купить лет премиум-подписки на Netflix.

Однако, нашлись и плакаты с более сомнительным содержанием. Например, на одном из них предложили пересчитать миллион гривен в робуксы — валюту платформы для создания игр Roblox.

Как известно, обе платформы весьма популярны в Украине и имеют, по примерным оценкам, 300-600 тысяч активных пользователей. Но если у Netflix основная аудитория это люди в возрасте 25-35 лет, то Roblox в основном имеет аудиторию среди детей и подростков 7-17 лет, что несколько маловато для прохождения службы в рядах Вооруженных сил.

Мимо этого не смогли пройти пользователи сети.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Третьей штурмовой подвергли критике "Контракты 18-24". Дмитрий Кухарчук, начальник рекрутинга бригады, заявил, что Кабмин не имел права принимать подобное решение.