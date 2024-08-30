Сколько киевляне будут платить за воду с 1 сентября: озвучены тарифы

Актуальная информация для жителей столицы

В Украине продолжает действовать военное положение, однако несмотря на это, бытовые потребители должны вовремя оплачивать коммунальные услуги. В частности необходимо своевременно платить за воду и передавать показания счетчиков.

После июньского роста цен на электроэнергию украинцев интересует вопрос, ожидать ли новых тарифов в сентябре. Однако повышение цен на воду и водоотвод в крупных городах не планируется.

С приходом осени стоимость централизованного водоснабжения в Киеве не изменится. При этом власти больших городов могут не согласовывать решение с регулятором и самостоятельно пересматривать тарифы.

На данный момент известно, что жители столицы будут платит за водоснабжение и водоотвод по старым тарифам:

за водоснабжение — 16,16 гривен за м³ с НДС

за водоотвод — 14, 22 гривен за м³ с НДС

Таким образом с 1 сентября куб воды в Киеве будет стоить 30,38 гривен.

Напомним, что жители Киева могут избавиться от долгов за коммуналку и заключить договор рассрочки задолженности. Все желающие могут реструктуризировать свой долг за воду, даже в том случае, если сумма окажется достаточно существенной.

"Мы всегда открыты к сотрудничеству, даже с теми потребителями, которые задолжали нам очень существенные суммы. В частности, мы предлагаем реструктуризировать долг, разбив его на посильные ежемесячные платежи на удобный для вас срок", — подчеркнули в "Киевводоканале".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где в Киеве находятся филиалы "Водоканала". Если у абонентов возникают какие-то вопросы, то они всегда могут самостоятельно посетить специализированные отделения "Киевводоканала" и решить все проблемы на месте.