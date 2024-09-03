Киевлян просят не открывать окна: в столице резко ухудшилось качество воздуха

Власти дали рекомендации гражданам

Во вторник, 3 сентября, на фоне высокой пожарной опасности, в Киеве был зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха. Предполагаемая причина — пожары в экосистемах.

Загрязненный воздух может вызывать дискомфорт при дыхании, а также негативно влиять на самочувствие людей с заболеваниями сердца. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В столице временно ухудшилось качество воздуха. Это, вероятно, произошло из-за пожаров в экосистемах. В частности, в Броварском районе Киевской области горел торф в 6 очагах общей площадью 3,74 гектар.

В связи с этим власти столицы рекомендуют горожанам воздержаться от прогулок и проветривания помещений до нормализации качества воздуха. Кроме этого жителям столицы в КГГА дали еще несколько советов:

избегайте физических нагрузок на открытом воздухе;

пейте много воды;

если есть воздухоочиститель, то включите его на максимум.

Согласно данным мониторинга качества воздуха, на данный момент наихудшая ситуация в столице наблюдается в Днепровском районе. В среднем, тяжелее всего дышать сейчас на левом берегу.

Индекс качества воздуха (CAQI) составляет от 109 до 166. Это означает вредный уровень и может быть опасно для уязвимых групп населения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какая погода будет наблюдаться в Киеве в ближайшие дни. Специалисты рассказали, затянется ли в Украине жара и когда ждать существенного похолодания.