Киевлян просят не открывать окна: в столице резко ухудшилось качество воздуха
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Власти дали рекомендации гражданам
Во вторник, 3 сентября, на фоне высокой пожарной опасности, в Киеве был зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха. Предполагаемая причина — пожары в экосистемах.
Загрязненный воздух может вызывать дискомфорт при дыхании, а также негативно влиять на самочувствие людей с заболеваниями сердца. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В столице временно ухудшилось качество воздуха. Это, вероятно, произошло из-за пожаров в экосистемах. В частности, в Броварском районе Киевской области горел торф в 6 очагах общей площадью 3,74 гектар.
В связи с этим власти столицы рекомендуют горожанам воздержаться от прогулок и проветривания помещений до нормализации качества воздуха. Кроме этого жителям столицы в КГГА дали еще несколько советов:
- избегайте физических нагрузок на открытом воздухе;
- пейте много воды;
- если есть воздухоочиститель, то включите его на максимум.
Согласно данным мониторинга качества воздуха, на данный момент наихудшая ситуация в столице наблюдается в Днепровском районе. В среднем, тяжелее всего дышать сейчас на левом берегу.
Индекс качества воздуха (CAQI) составляет от 109 до 166. Это означает вредный уровень и может быть опасно для уязвимых групп населения.
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