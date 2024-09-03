Киян просять не відчиняти вікна: у столиці різко погіршилася якість повітря

Влада дала рекомендації громадянам

У вівторок, 3 вересня, на тлі високої пожежної небезпеки у Києві було зафіксовано високий рівень забруднення повітря. Ймовірна причина — пожежі в екосистемах.

Забруднене повітря може викликати дискомфорт при диханні, а також негативно впливати на самопочуття людей із захворюваннями серця. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

У столиці тимчасово погіршилася якість повітря. Це, ймовірно, сталося через пожежі в екосистемах. Зокрема, у Броварському районі Київської області горів торф у 6 осередках загальною площею 3,74 га.

У зв’язку з цим влада столиці рекомендує городянам утриматися від прогулянок та провітрювання приміщень до нормалізації якості повітря. Крім цього мешканцям столиці в КМДА дали ще кілька порад:

уникайте фізичних навантажень на свіжому повітрі;

пийте багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкніть його на максимум.

За даними моніторингу якості повітря, на даний момент найгірша ситуація у столиці спостерігається у Дніпровському районі. В середньому, найважче дихати зараз на лівому березі.

Індекс якості повітря (CAQI) становить від 109 до 166. Це означає шкідливий рівень та може бути небезпечно для вразливих груп населення.

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