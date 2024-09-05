Никакой тучки на небе: насколько прогреется Киев в эти дни

Лето еще не собирается покидать Украину

В начале недели столицу накрыли тучи, но они не принесли дождей. В ближайшие дни в городе будет царить солнце и повышенная температура воздуха.

В течение 5-7 сентября дневные показатели термометров покажут от +27 до 28 градусов. Ночью они опустятся до +18…19 градусов, как сообщили на сайте Sinoptik.

Пасмурная погода в четверг, 5 сентября, будет держаться в городе не весь день. Синоптики прогнозируют прояснение на небе ближе к вечеру. Воздух днем прогреется до +28 градусов, а ночью он охладился до +19 градусов. В течение суток сила ветра будет колебаться от тихих 1 м/с до легких 2 м/с.

На следующий день, 6 сентября, ожидается ясная погода. Днем температура будет +28 градусов, а ночью — +18 градусов. Максимальные порывы ветра прогнозируются во второй половине суток – легкие 2 м/с.

Такая же синоптическая ситуация предполагается и в субботу, 7 сентября, — в течение суток в городе удержится безоблачное небо. Температура в дневное время зафиксируется около +27 градусов, а ночью — около +18 градусов. Наибольшие порывы ветра ожидаются в начале второй половины суток.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как изменился климат в регионах Украины.