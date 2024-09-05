Огонь уже приближается к домам: в Киеве произошел масштабный пожар (видео)

Это уже не первый пожар в этом районе за последние дни

В четверг, 5 сентября, в микрорайоне Бортничи Дарницкого района Киева произошел масштабный пожар. Там загорелся сухостой.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы. Там отметили, что сухая трава горит прямо у проезжей части.

Также сообщается, что на месте уже работают спасатели. На опубликованных с места инцидента видео можно увидеть, что площадь пожара достаточно большая.

По данным пользователей соцсетей, огонь уже подбирается к домам. Также сообщается, что это уже второе возгорание в этом районе за несколько часов.

Следует отметить, что 4 сентября в Бортничах на открытой территории произошло возгорание травяного настила и камыша. Тогда пожар удалось локализовать, однако продолжилось тление торфяных залежей.

Бортничи на карте

Напомним, в Изюмском районе Харьковской области, в результате масштабного лесного пожара, выгорела половина села Студенок. В деревне огонь уничтожил или значительно повредил 308 домов. В понедельник, 2 сентября, там была объявлена эвакуация местного населения. Пожар начался с лесхоза в Донецкой области.