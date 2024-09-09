Кінні та парові: якими були трамваї у Києві в різні часи (фото)

Транспорт у столиці був найрізноманітнішим

Київський трамвай є найбільшою трамвайною мережею України, а також найстарішою на пострадянському просторі системою електричного трамвая. Він був відкритий у столиці у 1892 році і постійно розвивався.

Завдяки ретрофотографіям ми можемо побачити, як змінювався київський трамвай та простежити його еволюцію. Транспорт у Києві розпочався з кінного трамвая на рейках, маршрути якого з’єднували нинішній район метро Либідська з Хрещатиком і тяглися до Подолу.

Редакція "Телеграфу" вирішила зібрати для вас історично знімки, які передають дух давно минулих років і показують те, яким був травм у різні часи в Києві.

Історія київського трамваю

Перша міська Київська кінна залізниця була збудована у 1891 році.

Проект передбачав будівництво колії загальною довжиною 26,4 км. Перша колія пролягала Великою Васильківською і була запущена в експлуатацію 30 липня 1891 року.

Спочатку маршрут проклали по вул. Жандармській (нині Саксаганського) до Деміївки. У серпні лінію було продовжено до готелю "Європейський" на Хрещатику.

Кінний трамвай представлял собою вагончик з поперечними лавами і з боків був відкритим (на випадок дощу були фіранки). Вагончики мали "витончену та легку конструкцію", а також були прикрашені ліхтарями та дзвінками. Один такий вагончик міг вмістити 20-25 пасажирів.

У лютому 1892 року був уперше випробуваний паровий трамвай. Потяг, складений із невеликого міського локомотива та трьох пасажирських вагонів, пройшов лінією кінної залізниці від Деміївки до Царської (Європейської) площі.

Загалом у столиці есплуатувалися чотири паровози. Паровий трамвай, навіть не дивлячись на шум і дим, мав велику популярність у місцевих жителів.

При цьому і паровий, і кінний трамваї одночасно працювали одним маршрутом.

Перші електричні трамваї прибули до Києва у травні 1892 року. Вагони були побудовані братами Струве за американськими кресленнями. Того ж дня вони пройшли випробування на вулиці Олександрівській на Подолі, а 8 травня – на Олександрівському узвозі (на лінії з Подолу на Хрещатик).

1 червня 1892 року електричний трамвай приступив до роботи для пасажирів.

Після цього електричний трамвай еволюціонував, а в Києві постійно з’являлися нові його маршрути. До 1912 року Київська електрична залізниця складалася з 21 маршрутної лінії, а вони з 44 тарифних ділянок.

Вже у1962 році загальна довжина трамвайної лінії у Києві становила 235 км, і по ній курсувало 400 вагонів 27 маршрутами.

У 2004 році, після демонтажу трамвайного полотна на мосту Патона, єдина трамвайна мережа розділилася на два ізольовані фрагменти на різних берегах річки Дніпро.

Нагадаємо, що в мережі була опублікована унікальна кінохроніка, на якій можна побачити, як проходило будівництво найвідомішого туристичного об’єкту в Києві та найвищого в Україні монумента "Батьківщина-мати".

Висота скульптури від п’єдесталу до кінчика меча становить 62 метри (з постаментом – 102 метри). В одній руці статуя тримає 16-метровий меч, а в іншій – величезний щит. Він має 13 метрів заввишки і 8 метрів завширшки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як раніше виглядав київський центральний автовокзал, який у народі називали "другими воротами столиці". Він завжди був сповнений пасажирів і гудів як справжнє осине гніздо.