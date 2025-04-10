Чемпионат Украины по футболу, 24-й тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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Чемпионская гонка в самом разгаре
В пятницу, 11 апреля, матчем ЛНЗ — "Шахтер" стартует 24-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ). В прошлом туре черкасский клуб откровенно разочаровал, а потому попытается реабилитироваться перед родными болельщиками.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 24-го тура чемпионата Украины по футболу. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры транслирует "УПЛ ТБ". В центральной встрече тура сыграют "Кривбасс" и "Динамо".
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 24-го тура чемпионата Украины по футболу (обновляется)
Пятница, 11 апреля
15:30 ЛНЗ — "Шахтер"
Суббота, 12 апреля
13:00 "Кривбасс" — "Динамо"
15:30 "Рух" — "Александрия"
18:00 "Оболонь" — "Черноморец"
Воскресенье 13 апреля
13:00 "Ворскла" — "Полесье"
15:30 "Левый Берег" — "Колос"
18:00 "Заря" — "Верес"
Понедельник, 14 апреля
15:30 "Ингулец" — "Карпаты"
Напомним, недавно в украинском футболе прогремел скандал, в эпицентре которого оказался футболист донецкого "Шахтера" Георгий Судаков. Игрок неоднозначно прокомментировал результат харьковского дерби.