Почему Трамп всегда "желтый"? Искусственный интеллект назвал причину и показал интересное фото

Есть четыре основных версии, но ИИ в итоге больше склонен в одной из них

Необычный цвет кожи на лице президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа нередко обсуждают в социальных сетях или в СМИ. По фотографиям американского лидера можно заметить, что оттенок лица у него в большинстве случаев желтоватый или оранжевый.

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта Grok по данному вопросу. Он в свою очередь предложил основные версии, которые объясняют этот феномен.

Grok – это чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией xAI американского миллиардера Илона Маска. Он был создан по его инициативе в ответ на распространение чат-бота ChatGPT от компании OpenAI.

Цвет лица Дональда Трампа на фото на странице в Facebook

Почему Трамп "желтый" — версии ИИ

Использование автозагара или косметики. Grok пишет, что многие эксперты утверждают, что Трамп якобы использует тональный крем, бронзатор или автозагар. Иногда косметика может быть нанесена неравномерно, что усиливает оранжевый оттенок.

Grok пишет, что многие эксперты утверждают, что Трамп якобы использует тональный крем, бронзатор или автозагар. Иногда косметика может быть нанесена неравномерно, что усиливает оранжевый оттенок. Диета и бета-каротин . Желтоватый оттенок может быть связан с диетой, богатой продуктами с высоким содержанием бета-каротина (морковь, тыква, шпинат). Переизбыток таких продуктов может придавать коже желтовато-оранжевый тон, хотя это менее вероятная причина.

. Желтоватый оттенок может быть связан с диетой, богатой продуктами с высоким содержанием бета-каротина (морковь, тыква, шпинат). Переизбыток таких продуктов может придавать коже желтовато-оранжевый тон, хотя это менее вероятная причина. Освещение и лампы . Сам Трамп в 2019 году заявлял, что оранжевый оттенок его коли на лице на фотографиях и видео якобы возникает из-за энергосберегающих лампочек, которые, по его словам, искажают цвет кожи. Он утверждал, что его кожа выглядит нормально при естественном освещении.

. Сам Трамп в 2019 году заявлял, что оранжевый оттенок его коли на лице на фотографиях и видео якобы возникает из-за энергосберегающих лампочек, которые, по его словам, искажают цвет кожи. Он утверждал, что его кожа выглядит нормально при естественном освещении. Слухи о солярии. Некоторые СМИ предполагали, что Трамп ходит в солярий и оттенок его кожи объясняли загаром. Однако официально этому нет подтверждений. При этом, его окружение отрицает наличие солярия в Белом доме.

Цвет кожи рук и лица отличаются на фото

Вывод

Наиболее правдоподобной версией из всех приведенных выше ИИ считает комбинацию использования косметики и автозагара, поскольку это соответствует публичному имиджу Трампа, ориентированному на телевизионный образ, и подтверждается свидетельствами инсайдеров.

Что касается медицинских или диетических причин, ИИ предполагает, что они менее вероятны без конкретных доказательств проблем со здоровьем.

Освещение может усиливать эффект, но Grok считает, что вряд ли это является основной причиной.

Дональд Трамп

Важно отметить, что спекуляции о здоровье (например, о проблемах с печенью) не имеют подтверждения и остаются слухами.

Как бы выглядел Трамп без желтизны на коже

"Телеграф" попросил чат-GPT сделать фотографию Трампа с естественным цветом кожи.

Слева на коллаже взята одна из фото американского президента, а фото справа сгенерировал ИИ.

Дональд Трамп с желтым оттенком лица (слева) и обычным (справа)

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ИИ показал портреты президента США Дональда Трампа в стиле известных художников.