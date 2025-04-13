Украина получила свое лазерное оружие: комплекс "Тризуб" попал на видео

Система может бороться не только с БПЛА, но и с ракетами, самолетами и вертолетами

Украинский лазерный комплекс "Тризуб" впервые был показан на видео. На ролике была продемонстрирована его работа против наземной цели и беспилотника.

Изначально ролик был продемонстрирован во время конференции "Европейская оборонная индустрия: перспективы сотрудничества с украинским ОПК" командующим Сил беспилотных систем Вадимом Сухаревским. Запись была обнародована в Youtube.

Заявлено, что комплекс способен бороться не только с ударными дронами, но и с авиабомбами, а также крылатыми и даже баллистическими ракетами на расстоянии до 3 километров. Кроме того, его могут применять для сбития вертолетов, самолетов и разведывательных дронов на расстоянии до 5 километров. Ослепить аппаратуру дронов, крылатых ракет и вертолетов можно и на 10 километрах.

"Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. На сегодняшний день мы уже на высоте более 2 км этим лазером можем сбивать самолеты", — сказал Сухаревский.

О завершении работ над отечественным лазером было сообщено еще в феврале 2025 года, однако какие-либо его характеристики не раскрываются. Однако с видео можно понять, что оружие относительно компактное и может применяться против воздушных и наземных целей. На данном этапе захват цели производится вручную, но не исключено, что в серию пойдет система с автоматическим наведением.

Стоит отметить, что лазерное оружие не является каким-то новым концептом, а некоторые образцы начали тестировать еще в начале 80-х годов. Однако тогда их рассматривали в первую очередь как способ борьбы со спутниками и межконтинентальными баллистическими ракетами, хотя существовали и более экзотические варианты. Все они были громоздкими, энергозатратными и дорогими, из-за чего в серию они не пошли.

В условиях современной войны, когда дешевые дроны стали доминировать на поле боя, целесообразность использования классических методов борьбы с летающими целями оказалась сомнительной. Ведь стоимость одной ракеты к ПЗРК может оказаться многократно выше стоимости дрона. Поэтому тема развития более компактных и дешевых лазерных технологий вновь стала актуальной.

Как сообщалось ранее, россияне заявляли, что использовали на поле боя лазерную систему "Пересвет" еще в 2022 году. Однако судя по всему, ее возможности оказались не настолько впечатляющими, как хотели показать пропагандисты.