Как не разгневать души умерших в поминальные дни 2025: семь народных примет
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Следует следить за погодой и избегать определенных действий, чтобы не призвать горе
После светлого праздника Пасхи в Украине наступает особый период — поминальные дни, самым известным среди которых Радоница (в народе — Проводы, Гробки). Этот день отмечается во вторник второй недели после Пасхи, хотя в разных регионах дата может отличаться.
В это время украинцы традиционно посещают кладбища, чтобы помолиться о душах умерших родственников, убрать могилы, украсить их живыми цветами. Одной из самых распространенных традиций является оставлять на могилах писанки, паски и другие пасхальные яства — это считается знаком памяти и любви к тем, кто отошел в вечность.
Особое значение придается обрядовой трапезе: люди собираются за столом, вспоминают добрые поступки усопших, читают молитвы. Часть пищи традиционно раздают нуждающимся или приносят в церковь — считается, что таким образом живые "угощают" души умерших.
С поминальными днями связано немало народных примет. "Телеграф" назвал самые главные из них:
- Если на Радоницу идет дождь – к урожайному году.
- Если на поминальный день тепло – лето будет щедрым и урожайным.
- Ветер в этот день — души умерших гуляют среди живых.
- Если в этот день гром — будет богатый урожай орехов.
- Нельзя ссориться или говорить злые слова – считается, что это может разгневать души предков.
- Нельзя работать — иначе покойники приснятся или обидятся.
- Если на могиле загорится свеча с первого раза — душа усопшего покоится с миром.
Следует помнить, что поминальные дни – это время для молитвы, добрых дел и глубокой внутренней тишины. Это не день скорби, а день светлой памяти об умерших. Ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать в Радоницу 2025.