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Как не разгневать души умерших в поминальные дни 2025: семь народных примет

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Радоница 2025 — как украинцы чтят память предков Новость обновлена 13 апреля 2025, 16:04
Радоница 2025 — как украинцы чтят память предков. Фото Pixabay

Следует следить за погодой и избегать определенных действий, чтобы не призвать горе

После светлого праздника Пасхи в Украине наступает особый период — поминальные дни, самым известным среди которых Радоница (в народе — Проводы, Гробки). Этот день отмечается во вторник второй недели после Пасхи, хотя в разных регионах дата может отличаться.

В это время украинцы традиционно посещают кладбища, чтобы помолиться о душах умерших родственников, убрать могилы, украсить их живыми цветами. Одной из самых распространенных традиций является оставлять на могилах писанки, паски и другие пасхальные яства — это считается знаком памяти и любви к тем, кто отошел в вечность.

Особое значение придается обрядовой трапезе: люди собираются за столом, вспоминают добрые поступки усопших, читают молитвы. Часть пищи традиционно раздают нуждающимся или приносят в церковь — считается, что таким образом живые "угощают" души умерших.

женщина на кладбище ставит цветы
Фото: УНИАН

С поминальными днями связано немало народных примет. "Телеграф" назвал самые главные из них:

  1. Если на Радоницу идет дождь – к урожайному году.
  2. Если на поминальный день тепло – лето будет щедрым и урожайным.
  3. Ветер в этот день — души умерших гуляют среди живых.
  4. Если в этот день гром — будет богатый урожай орехов.
  5. Нельзя ссориться или говорить злые слова – считается, что это может разгневать души предков.
  6. Нельзя работать — иначе покойники приснятся или обидятся.
  7. Если на могиле загорится свеча с первого раза — душа усопшего покоится с миром.

Следует помнить, что поминальные дни – это время для молитвы, добрых дел и глубокой внутренней тишины. Это не день скорби, а день светлой памяти об умерших. Ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать в Радоницу 2025.

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#Праздники #Народные приметы #Пасха #Поминальные дни #Церковный праздник