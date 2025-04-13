Как не разгневать души умерших в поминальные дни 2025: семь народных примет

Следует следить за погодой и избегать определенных действий, чтобы не призвать горе

После светлого праздника Пасхи в Украине наступает особый период — поминальные дни, самым известным среди которых Радоница (в народе — Проводы, Гробки). Этот день отмечается во вторник второй недели после Пасхи, хотя в разных регионах дата может отличаться.

В это время украинцы традиционно посещают кладбища, чтобы помолиться о душах умерших родственников, убрать могилы, украсить их живыми цветами. Одной из самых распространенных традиций является оставлять на могилах писанки, паски и другие пасхальные яства — это считается знаком памяти и любви к тем, кто отошел в вечность.

Особое значение придается обрядовой трапезе: люди собираются за столом, вспоминают добрые поступки усопших, читают молитвы. Часть пищи традиционно раздают нуждающимся или приносят в церковь — считается, что таким образом живые "угощают" души умерших.

Фото: УНИАН

С поминальными днями связано немало народных примет. "Телеграф" назвал самые главные из них:

Если на Радоницу идет дождь – к урожайному году. Если на поминальный день тепло – лето будет щедрым и урожайным. Ветер в этот день — души умерших гуляют среди живых. Если в этот день гром — будет богатый урожай орехов. Нельзя ссориться или говорить злые слова – считается, что это может разгневать души предков. Нельзя работать — иначе покойники приснятся или обидятся. Если на могиле загорится свеча с первого раза — душа усопшего покоится с миром.

Следует помнить, что поминальные дни – это время для молитвы, добрых дел и глубокой внутренней тишины. Это не день скорби, а день светлой памяти об умерших. Ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать в Радоницу 2025.