Автомобиль ночью влетел на кладбище на Киевщине (фото)

Повреждено не менее 11 могил

В поселке Княжичи Киевской области около часа ночи произошло дорожно-транспортное происшествие в районе местного кладбища. Предварительно, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал с проезжей части и "влетел" на территорию кладбища.

Об инциденте сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко. По его данным, в результате происшествия никто не пострадал, однако нанесен существенный ущерб местам захоронений.

Что известно об убытках

В результате столкновения повреждено по меньшей мере 11 могил: некоторые надгробия полностью разрушены, часть памятников — серьезно повреждена, сломанные ограды и другие элементы благоустройства.

Чиновник поделился фотографиями с местного кладбища:

На месте ДТП работали сотрудники полиции. Правоохранители провели осмотр территории, зафиксировали последствия аварии и опросили свидетелей.

"Размер причиненного ущерба и личности виновников устанавливаются", — добавил Сапожко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в суд в Полтавской области передали дело против водителя, по вине которого погибла его жена — харьковская блоггерша Анна Жук. В результате аварии также травмы получили ее маленький сын и водитель другого автомобиля.