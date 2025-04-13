Автомобиль ночью влетел на кладбище на Киевщине (фото)
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Повреждено не менее 11 могил
В поселке Княжичи Киевской области около часа ночи произошло дорожно-транспортное происшествие в районе местного кладбища. Предварительно, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал с проезжей части и "влетел" на территорию кладбища.
Об инциденте сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко. По его данным, в результате происшествия никто не пострадал, однако нанесен существенный ущерб местам захоронений.
Что известно об убытках
В результате столкновения повреждено по меньшей мере 11 могил: некоторые надгробия полностью разрушены, часть памятников — серьезно повреждена, сломанные ограды и другие элементы благоустройства.
Чиновник поделился фотографиями с местного кладбища:
На месте ДТП работали сотрудники полиции. Правоохранители провели осмотр территории, зафиксировали последствия аварии и опросили свидетелей.
"Размер причиненного ущерба и личности виновников устанавливаются", — добавил Сапожко.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в суд в Полтавской области передали дело против водителя, по вине которого погибла его жена — харьковская блоггерша Анна Жук. В результате аварии также травмы получили ее маленький сын и водитель другого автомобиля.