Молния попала в дом и начался мощный пожар: на Киевщине бушует гроза (эпичные видео)

Жителей и гостей столицы просят быть максимально осторожными

В четверг, 12 сентября, на Киев и область обрушилась непогода. Шквальный ветер опрокидывал все на своем пути, а города начали сотрясать множественные молнии, которые сопровождались раскатами грома.

В разный районах Киева люди фиксируют пугающие мощные молнии, которые буквально разрезают небо. Кадрами капризов природы пользователи делятся в соцсетях.

Столицу сотрясает грозовая активность, которая пугает местных жителей. Выглядят грозовые очаги действительно устрашающе.

В Глевахе на Киевщине одна из молний попала в частный дом, который мгновенно охватил огонь. О пострадавших, на данный момент, ничего не сообщается.

На место вызвали спасателей, но строение за считанные минуты сгорело дотла.

Также в столице наблюдается сильный порывистый ветер.

К примеру, в Соломенском районе Киева шквал разбросал дорожные ограничители — они разлетелись по всей проезжей части.

В некоторых районах Киева от множества молний небо приобретает алый оттенок.

Люди, которые находятся на улицах стараются как можно быстрее найти укрытие.

По информации синоптиков, на юге и в центре Украины наблюдается грозовая активность с кратковременными дождями разной интенсивности.

Траектория смещения грозовых очагов направлена ​​в сторону Киевской области.

Грозы в Киеве и области будут наблюдаться до конца суток.

Киевлян и гостей города просят быть внимательными и осторожными во время пребывания на улице. Держитесь подальше от линий электропередач, не паркуйте машину в местах, где может упасть что-то тяжелое.

В случае падения веток или деревьев вы можете позвонить в:

аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018.

спасателям 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

Основные рекомендации, которых следует придерживаться во время грозы:

не прячьтесь под высокими деревьями;

держитесь подальше от линий электропередачи и железных конструкций;

спрячьте зонт и отключите мобильный телефон.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве молния ударила по парковке с большим количеством автомобилей. Здесь начался сильный пожар, а дым валил вверх и виднелся в разных районах города.