Молния попала в дом и начался мощный пожар: на Киевщине бушует гроза (эпичные видео)
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Жителей и гостей столицы просят быть максимально осторожными
В четверг, 12 сентября, на Киев и область обрушилась непогода. Шквальный ветер опрокидывал все на своем пути, а города начали сотрясать множественные молнии, которые сопровождались раскатами грома.
В разный районах Киева люди фиксируют пугающие мощные молнии, которые буквально разрезают небо. Кадрами капризов природы пользователи делятся в соцсетях.
Столицу сотрясает грозовая активность, которая пугает местных жителей. Выглядят грозовые очаги действительно устрашающе.
В Глевахе на Киевщине одна из молний попала в частный дом, который мгновенно охватил огонь. О пострадавших, на данный момент, ничего не сообщается.
На место вызвали спасателей, но строение за считанные минуты сгорело дотла.
Также в столице наблюдается сильный порывистый ветер.
К примеру, в Соломенском районе Киева шквал разбросал дорожные ограничители — они разлетелись по всей проезжей части.
В некоторых районах Киева от множества молний небо приобретает алый оттенок.
Люди, которые находятся на улицах стараются как можно быстрее найти укрытие.
По информации синоптиков, на юге и в центре Украины наблюдается грозовая активность с кратковременными дождями разной интенсивности.
Траектория смещения грозовых очагов направлена в сторону Киевской области.
Грозы в Киеве и области будут наблюдаться до конца суток.
Киевлян и гостей города просят быть внимательными и осторожными во время пребывания на улице. Держитесь подальше от линий электропередач, не паркуйте машину в местах, где может упасть что-то тяжелое.
В случае падения веток или деревьев вы можете позвонить в:
- аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018.
- спасателям 101 или 0444303713 (телефон КАРС).
Основные рекомендации, которых следует придерживаться во время грозы:
- не прячьтесь под высокими деревьями;
- держитесь подальше от линий электропередачи и железных конструкций;
- спрячьте зонт и отключите мобильный телефон.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве молния ударила по парковке с большим количеством автомобилей. Здесь начался сильный пожар, а дым валил вверх и виднелся в разных районах города.