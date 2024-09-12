Блискавка влучила в будинок і спричинила потужну пожежу: на Київщині вирує гроза (епічні відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Мешканців та гостей столиці закликають бути максимально обережними
У четвер, 12 вересня, Київ та область накрила негода. Шквальний вітер перекидав все на своєму шляху, а міста стрясають численні блискавки, які супроводжуються гуркотом грому.
У різних районах Києва люди фіксують лякаючі потужні блискавки, які буквально розрізають небо. Кадрами примх природи користувачі діляться у соцмережах.
Столицю трясе грозова активність, яка лякає місцевих жителів. Виглядають грозові осередки справді дуже потужно.
В Глевасі на Київщині ж одна з блискавок влучила в приватний будинок, який миттєво охопив вогонь. Про постраждалих на даний момент нічого не повідомляється.
На місце викликали рятувальників, але ще до їхнього приїзду споруда повністю вигоріла.
Також у столиці спостерігається сильний поривчастий вітер.
Наприклад, у Солом’янському районі Києва шквал розкидав дорожні обмежувачі — вони розлетілися всією проїжджою частиною.
У деяких районах Києва від безлічі блискавок небо набуває червоного відтінку.
Люди, які знаходяться на вулицях, намагаються якнайшвидше знайти укриття.
За інформацією синоптиків, на півдні та в центрі України спостерігається грозова активність із короткочасними дощами різної інтенсивності.
Траєкторія зміщення грозових вогнищ спрямована у бік Київської області.
Грози у Києві та області спостерігатимуться до кінця доби.
Киян та гостей міста просять бути уважними та обережними під час перебування на вулиці. Тримайтеся подалі від ліній електропередач, не паркуйте машину в місцях, де може впасти щось важке.
У разі падіння гілок або дерев ви можете зателефонувати до:
- аварійно-диспетчерську службу "Київзеленбуду": 0442724018.
- рятувальникам 101 чи 0444303713 (телефон КАРС).
Основні рекомендації, яких слід дотримуватись під час грози:
- не ховайтеся під високими деревами;
- тримайтеся подалі від ліній електропередачі та залізних конструкцій;
- сховайте парасольку та відключіть мобільний телефон.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві блискавка вдарила в парковку з великою кількістю автомобілів. Тут почалася сильна пожежа, а дим валив угору і його було видно у різних районах міста.