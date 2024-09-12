Блискавка влучила в будинок і спричинила потужну пожежу: на Київщині вирує гроза (епічні відео)

Мешканців та гостей столиці закликають бути максимально обережними

У четвер, 12 вересня, Київ та область накрила негода. Шквальний вітер перекидав все на своєму шляху, а міста стрясають численні блискавки, які супроводжуються гуркотом грому.

У різних районах Києва люди фіксують лякаючі потужні блискавки, які буквально розрізають небо. Кадрами примх природи користувачі діляться у соцмережах.

Столицю трясе грозова активність, яка лякає місцевих жителів. Виглядають грозові осередки справді дуже потужно.

В Глевасі на Київщині ж одна з блискавок влучила в приватний будинок, який миттєво охопив вогонь. Про постраждалих на даний момент нічого не повідомляється.

На місце викликали рятувальників, але ще до їхнього приїзду споруда повністю вигоріла.

Також у столиці спостерігається сильний поривчастий вітер.

Наприклад, у Солом’янському районі Києва шквал розкидав дорожні обмежувачі — вони розлетілися всією проїжджою частиною.

У деяких районах Києва від безлічі блискавок небо набуває червоного відтінку.

Люди, які знаходяться на вулицях, намагаються якнайшвидше знайти укриття.

За інформацією синоптиків, на півдні та в центрі України спостерігається грозова активність із короткочасними дощами різної інтенсивності.

Траєкторія зміщення грозових вогнищ спрямована у бік Київської області.

Грози у Києві та області спостерігатимуться до кінця доби.

Киян та гостей міста просять бути уважними та обережними під час перебування на вулиці. Тримайтеся подалі від ліній електропередач, не паркуйте машину в місцях, де може впасти щось важке.

У разі падіння гілок або дерев ви можете зателефонувати до:

аварійно-диспетчерську службу "Київзеленбуду": 0442724018.

рятувальникам 101 чи 0444303713 (телефон КАРС).

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись під час грози:

не ховайтеся під високими деревами;

тримайтеся подалі від ліній електропередачі та залізних конструкцій;

сховайте парасольку та відключіть мобільний телефон.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві блискавка вдарила в парковку з великою кількістю автомобілів. Тут почалася сильна пожежа, а дим валив угору і його було видно у різних районах міста.