Как выглядел Подол более 120 лет назад: опубликованы уникальные фото в цвете

Ретроснимки способны "оживить" историю

Киев во все времена завораживал своим неповторимым колоритом и особой энергетикой. Одной из жемчужин столицы несомненно является Подол — один из самых красивых и самых престижных районов Киева. Во времена Киевской Руси эта местность была центром торговли и средоточием разнообразных мастерских.

Несколько столетий назад на Подоле размещались ремесленные кварталы и главный городской порт. В то время территория современного Подольского района называлась Нижний город и с Верхним городом его соединял Андреевский спуск.

Редакция "Телеграфа" предлагает вам совершить путешествие в далекое прошлое и посмотреть каким же был Подол в начале 1900-х годов. Именно так выглядела эта историческая местность 120 лет назад.

Как выглядел Подол в начале 1900-х годов

Государственная научная архитектурно-строительная библиотека имени Заболотного опубликовала уникальные фотографии киевского Подола начала ХХ века. Эти фотографии долгое время хранились в архивах и их практически никто не видел.

Снимки были сделаны украинским искусствоведом, этнографом, археологом, историком, музейным работником Даниилом Михайловичем Щербаковским.

Подол — это один из древнейших районов столицы, который известен со времен Киевской Руси. Здесь издревле велась бойкая торговля и находилось множество мастерских, магазинов и небольших лавок.

Трагический отпечаток на судьбу Подола наложил страшный пожар 1811 года, начавшийся неподалеку от Церкви Николая Притиска. За три июльских дня огонь полностью уничтожил более 2000 зданий и 15 культовых сооружений.

Район пришлось отстраивать с "нуля" и этим занялся киевский зодчий Меленский. Благодаря ему на Подоле вместо узких извилистых улочек появились геометрически правильные улицы, которые мы можем наблюдать и сегодня.

Изюминка Подола — это его самобытные дворики с уникальным колоритом. Также здесь расположено большое количество храмов и исторических достопримечательной.

Конечно же многие ныне известные и популярные у жителей и гостей столицы локации в прошлом выглядели совсем иначе. И именно благодаря уникальным фотографиям мы можем увидеть, каким был Подол 120 лет назад.

Напомним, что более 100 лет назад по центру Киева разгуливали верблюды. Этих выносливых млекопитающих использовали для перевозки грузов и даже привлекали их к участию в церемониальных парадах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел Киев 113 лет назад. В те времена неотъемлемой частью жизни Киева были уличные базары, где велась бойкая торговля. На ярмарках всегда было многолюдно, а торговцы предлагали покупателям разные товары — от глиняной посуды до блюд украинской кухни.