Грязная вода в Десне дошла до Киевской области: есть ли опасность для столицы

Основная часть загрязнения все еще в Черниговской области

Загрязненная вода в Десне уже достигла Киевской области. Ее уже зафиксировали между селами Литки и Рожны.

Об этом рассказал глава Государственного агентства водных ресурсов Игорь Гопчак в эфире единого марафона новостей. По его словам, основная часть загрязнения все еще находится в Черниговской области между селами Остер и Максим.

"На сегодняшний момент загрязнение дошло до 336 км от впадения по реке Десна, то есть оно находится уже в Киевской области между селами Литки и Рожны", — сказал он.

По его словам, в Киевской области уже начали фиксировать первые признаки изменения цвета воды в Десне.

Литки и Рожны

Гопчак говорит, что жителям столицы переживать из-за этого не стоит, поскольку "Киевводоканал" делает все необходимое, чтобы загрязняющие вещества не попали в дома горожан. Для этого было завезено 120 тонн активированного угля, а также новые боновые заграждения и необходимые реагенты.

"То есть "Киевводоканал" может убрать и запах, и органическое вещество, жители Киева будут снабжены питьевой водой соответствующего качества", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в водоемах возле Чернигова снова фиксируется мор рыбы. Вода в реке Десна потемнела и имеет неприятный запах.