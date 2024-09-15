Брудна вода у Десні дійшла до Київської області: чи є небезпека для столиці

Основна частина забруднення все ще у Чернігівській області

Забруднена вода в Десні вже досягла Київської області. Її вже зафіксували між селами Літки та Рожни.

Про це розповів голова Державного агентства водних ресурсів Ігор Гопчак в ефірі єдиного марафону новин. За його словами, основна частина забруднення все ще знаходиться у Чернігівській області між селами Остер та Максим.

"На сьогоднішній момент забруднення дійшло до 336 км від впадіння по річці Десна, тобто воно знаходиться вже у Київській області між селами Літки та Рожни", — сказав він.

За його словами, на Київщині вже почали фіксувати перші ознаки зміни кольору води в Десні.

Літки та Рожни

Гопчак каже, що мешканцям столиці переживати через це не варто, оскільки "Київводоканал" робить все необхідне, щоб забруднюючі речовини не потрапили до будинків городян. Для цього було завезено 120 тонн активованого вугілля, а також нові бонові загородження та необхідні реагенти.

"Тобто "Київводоканал" може прибрати й запах, і органічну речовину, мешканці Києва будуть забезпечені питною водою відповідної якості", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у водоймах біля Чернігова знову фіксується мор риби. Вода у річці Десна потемніла і має неприємний запах.