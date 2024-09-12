Загрязнение Сейма и Десны: стало известно, когда реки восстановятся полностью

В воду попало более 5 тонн продуктов переработки сахара

Загрязнение рек Сейм и Десна с "почти 100% вероятностью" вызвал Тёткинский сахарный завод, расположенный на территории Курской области РФ. На восстановление акватории требуется 2-3 года.

Об этом сообщили директор Института гидробиологии Сергей Афанасьев и директор Украинского гидрометеорологического института Владимир Осадчий на пресс-конференции в медиацентре "Украина-Укринформ".

Осадчий подчеркнул, что в воду попало около 5,7 тысяч тонн продуктов переработки сахара. И они поступали туда в течение 7-9 дней. Это только органические вещества.

"Большое количество продуктов переработки было в растворимом виде. Как только эта масса поступала в реку Сейм, она практически за несколько часов уничтожила весь кислород. Потому что одна молекула фруктозы "потребляет" 12 молекул кислорода", – пояснил эксперт.

По его словам, вода находится в довольно хорошем состоянии, что показали последние исследования вблизи города Остер на Черниговщине.

"Благодаря тому, что Десна очень хорошо работает как самоочищающаяся система, повышается кислотность воды, осуществляется насыщение кислородом путем гидробиологических процессов. Я думаю, что мы можем даже не наблюдать загрязнений в Киеве. Но мы должны быть на жестком контроле", – заверил руководитель института.

Однако, по мнению Сергея Афанасьева, рекам Сейм и Десна нужно 2-3 года на восстановление биоразнообразия и биоресурсов.

В то же время Владимир Осадчий отметил, что связи между поверхностными и подземными водами нет. Поэтому вода в колодцах в сельской местности абсолютно безопасна.

Можно ли купаться в Сейме и Десне?

По словам руководителя гидрометеорологического института, вода в реках будет безопасной при наличии в ней кислорода.

"Вещества, осевшие на дно, путем медленного окисления за несколько месяцев уже не будут мешать экосистеме реки", — сказал Осадчий.

Афанасьев добавил, что сейчас говорить об абсолютной безопасности воды не целесообразно. К тому же организм у каждого индивидуален, то есть его реакция на эту воду может бить разная

"Я бы не рекомендовал купаться в загрязненной воде. Более того, наши исследования показывают, что в мелассе (веществе, которое является продуктом переработки сахара – Ред.) тест-организмы Дафния магна и Цериодафния размножаются, как чумные (с чрезвычайной скоростью – Ред.). Это дополнительная органика, дополнительный корм. Таким образом, происходит также размножение микробиологической составляющей. Это может быть неприятным для человека", – сказал он.

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