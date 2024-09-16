Уничтожение экопарка и дорога "в никуда": как у Кличко готовятся застроить целостную экологическую систему на Осокорках

Киев вполне может обойтись без скандальной дороги, ведь существует и альтернативный проект, говорят специалисты

Похоже, что уникальный природный ландшафт экопарка "Осокорки" в Киеве планируют уничтожить. Недавно стало известно, что киевское КП "Дирекция строительства путетранспортных сооружений" по распоряжению мэра Виталия Кличко "тайком" закончило технико-экономическое обоснование строительства продления проспекта Григоренко до пределов Киева.

Это строительство до сих пор не утверждено депутатами Киевсовета в рамках Городской целевой программы по развитию транспортной инфраструктуры, поэтому непонятно, как вообще можно было тратиться на разработку для него ТЭО. У Кличко, распоряжение которого и выполняли в Дирекции, похоже, просто решили форсировать события и без согласования депутатов потратить деньги на проект дороги. Не смотря на то, что она фактически разрежет экопарк "Осокорки" на четыре части и уничтожит его целостность.

По словам экоактивистов, дорогу хотят построить прежде всего для того, чтобы удовлетворить амбиции компании "Столица груп", в планах которой, похоже, застроить как можно больше площади уникального природного парка. Кстати, эта дорога не нужна Киеву, ведь есть альтернативный проект, который не повлияет на экологию.

"Телеграф" исследовал, что вообще сейчас происходит вокруг экопарка "Осокорки", какую его часть удалось сохранить от застройки, а какая, возможно, уже утеряна, и можно ли действительно обойтись без скандальной дороги, которую планирует строить Кличко.

Экопарк "Осокорки": диспозиция сторон на сентябрь 2024 года

Похоже, сегодня расположенный на южной окраине Киева экопарк "Осокорки" существует в нескольких различных непараллельных измерениях, в зависимости от точек зрения причастных сторон.

Первое измерение – реальность. В этом измерении на Осокорках в Дарницком районе столицы сохранилась уникальная и очень деликатная экосистема водно-болотных угодий, общей площадью около 550 га, с тремя немаленькими озерами — Небреж, Мартышев и Тяглое, между которыми и вокруг которых расположены меньшие водоемы, заливные луга и лесные насаждения. Все это заселено разнообразием растений и животных, среди которых есть представители Красной книги, и подпадает под действие ряда международных конвенций — Рамсарской (о водно-болотных угодьях), Боннской (о сохранении мигрирующих видов), Бернской (об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания) и т.д.

Также в этом измерении есть отдельные участки вблизи озера Небреж, которые уже начали застраивать: намыли горы песка и построили на одном из них бетонные сооружения. То есть в реальном измерении все выглядит так, что как минимум эта часть уникального ландшафта может быть утеряна.

Второе измерение – это оформленная в виде концепции "Экопарка "Осокорки" идея сохранить от уничтожения всю эту уникальную местность. Сейчас в этом измерении "живут" немало местных активистов и значительная часть населения Осокорков. Они всячески пропагандируют идею экопарка и пытаются придать ей юридический статус через решения местных органов государственной власти и судебные решения. Также периодически "в гости" в это измерение заходит часть власть имущих. Речь , в частности, идет о тех депутатах Киевсовета, кто по зову сердца или по политическим соображениям поддерживает зачины активистов.

Третье, антагонистическое второму, измерение — у застройщика "Столица груп" и его лоббистов в Киевсовете и КГГА. В этом измерении, похоже, экопарка "Осокорки" вообще нет, а есть только территории, которые нужно отдать под застройку. Уникальная экология местности при этом безвозвратно уничтожается, а незначительные островки природы, которые остаются, предназначены преимущественно для рекламы, а впоследствии – для удовлетворения потребностей потенциальных жителей нового микрорайона.

Четвертое измерение – у инвесторов жилья обанкротившегося банка "Аркада". Большинство из которых к самому экопарку "Осокорки" прямого отношения не имеют и, возможно, даже приняли бы идею сохранения там природы. Но судьба их неполученных квартир в микрорайонах "Эврика" и "Патриотика" и "Патриотика на озерах" зависит от того, завершит ли "Столица груп" полномасштабное строительство на территории экопарка. Ведь часть прибыли с этого строительства якобы как раз и планируют направить на достройку квартир "кинутых" инвесторов. Поэтому эти люди вынужденно выступают определенными катализаторами процесса, а их чувства активно используются в качестве аргументов о необходимости уничтожения экопарка.

Пятое измерение – у городских властей во главе с Виталием Кличко. Это измерение трудно однозначно охарактеризовать, разве что с помощью фразеологии. "Между капельками", или "через игольное ушко" — как-то так ведут себя по отношению к экопарку мэр и большинство его подчиненных, пытаясь одновременно на словах доказать свою глубокую обеспокоенность делами экологии, а на деле – фактически подыгрывая застройщику и проталкивая решения, направленные на уничтожение природы.

Одним из таких решений является согласование строительства не слишком нужной Киеву дороги через экопарк "Осокорки", которая, по мнению экологов и ряда депутатов Киевсовета, серьезно помешает природе этой местности.

О чем говорят и о чем молчат документы

Когда речь идет об общей концепции экологического парка на Осокорках, подразумевают территорию в Киеве более 550 гектаров. Но размер спорных участков, из-за которых сейчас в гордиев узел сплелись интересы экологов, застройщика "Столица груп", горожан и властей, составляет всего 176 га. Если смотреть на Киев со спутника, границы спорной территории выглядят примерно так (красный прямоугольник на фотографии):

Границы спорной территории

На севере территория спорных участков проходит по улице Коллекторной, на юге упирается в черту города Киева и Киевской области. С востока расположена Бортничская станция аэрации и котельная, а с запада – парк Межозерный и озеро Мартышев.

История споров за эту территорию началась еще в 2005 году при мэре Александре Омельченко, когда значительная часть земли на Осокорках с существенными нарушениями процедуры, как считают активисты, была передана на 15 лет в аренду ООО "Контактбудсервис". В то время фирма принадлежала нардепу от БЮТ Александру Черноволенко, жена которого занимала должность главы земельной комиссии. То есть наблюдался еще и явный конфликт интересов. Всего было подписано 5 договоров аренды на строительство 6 микрорайонов.

Черноволенко считался формальным владельцем компании вплоть до 2018 года, хотя известно, что примерно с 2009-го на земли ООО "Контактбудсервис" уже имела планы "Аркада" Константина Паливоды. Ну а после банкротства "Аркады" в 2020 году ООО "Контактбудсервис" отошло "Столице груп", связываемой с Владой Молчановой и ее семьей.

Согласно системе YouControl, в отношении компании "Контактбудсервис" возбуждено дело о банкротстве, а среди ее учредителей указана Юлия Харченко, которая одновременно является соучредителем ряда других компаний с орбиты Владиславы Молчановой, таких, как "Датолит", "Варшавський буд" и пр.

Во времена мэрства Черновецкого в 2009 году как раз под застройку района озер на Осокорках был разработан и утвержден детальный план территорий. Как отмечают активисты общественной организации "Экопарк Осокорки", утверждение ДПТ также происходило с вопиющими нарушениями.

Фрагмент эскиза застройки ДПТ района Осокорки

Этот ДПТ, в частности, противоречил Генеральному плану Киева, поскольку содержал тотальную застройку берега озера Небреж, в то время как Генплан предусматривал сохранение там преимущественно зеленой зоны. Интересно, что голосование за скандальный ДПТ состоялось ночью, с голоса, а название, указанное в повестке дня, даже не соответствовало названию финального документа.

Сейчас известно как минимум о двух судебных исках по обжалованию ДПТ застройки Осокорков. Один из исков был подан ОО "Экопарк Осокорки" в 2018 году в связи с несоответствием ДПТ Генплану Киева. Дело дошло до Верховного суда , но тот решил, что аргументов экоактивистов недостаточно: "Коллегия судей соглашается с выводом судов предыдущих инстанций о том, что решение Киевского городского совета от 27 ноября 2009 года №695/2764 "Об утверждении детального плана территории района Осокорки в Дарницком административном районе г. Киева" принято ответчиком в соответствии с законодательством и в пределах предоставленных полномочий".

В удовлетворении другого иска, от частного лица, суд первой инстанции также отказал , на чем дело и остановилось. Хотя, как писал "Телеграф", известны успешные прецеденты обжалования ДПТ частным лицом. Совсем недавно один активист сумел выиграть в Верховном суде дело о неправомерности ДПТ в Оболонском районе, которое, кстати, также затрагивало интересы "Столицы груп".

Но на обжаловании ДПТ Осокорков дело не кончилось. В ноябре 2018 года Киевский городской совет принял решение о расторжении договоров аренды с ООО "Контактбудсервис". Причем не только в связи с систематическим невыполнением компанией положений этих договоров, но и "ввиду негативного отношения общественности к намерениям по застройке земельных участков". То есть депутаты особо подчеркнули: одной из причин стало то, что люди не хотят строительства вокруг озер на Осокорках. И собственно на этом в эпопее с застройкой зеленой зоны на Осокорках можно было бы поставить точку.

Но застройщик обжаловал это решение, причем по каждому из пяти арендованных участков в отдельности. В суде ООО "Контактбудсервис" потребовало продления аренды сроком еще на 15 лет. И у киевских властей в конце концов не хватило силы воли, чтобы довести дело до конца. То ли по некомпетентности, то ли по каким-то другим причинам после многолетней судебной волокиты большинство исков Киевсовет проиграл.

"Если бы было указание или выражена позиция городского головы бороться за эти участки, то ни один из участков не был бы проигран. Поскольку были все основания не продлевать договоры аренды. Но, насколько мне известно, есть "неофициальная" позиция городского головы, что эти участки должны были попасть в аренду "Контактбудсервису", то есть "Столице груп". И это, в принципе, основная причина проигранных судов", — рассказал "Телеграфу" Александр Пилипенко из ОО "Экопарк Осокорки".

Ловушка для Кличко

"Застройщик решил проигнорировать громаду. Поэтому теперь договор аренды разорван окончательно! Это решение — серьезный сигнал для других застройщиков, пренебрегающих интересами города, интересами громады", — безапелляционно заявил Кличко после того, как в 2019 году Киевсовет расторг договоры с арендатором участков на Осокорках. И добавил, что "проект застройки получил ряд замечаний". Под решением о расторжении договоров, кстати, стоит подпись городского головы.

Интересы громады, это, насколько можно понять, четко зафиксированное в решении Киевсовета нежелание общественности вообще видеть на уникальной территории бетонные муравейники.

Но уже через год последовательный Кличко подписал меморандум с инвесторами банка "Аркада", "Столицей груп" и Владой Молчановой лично, который, в частности, предполагал строительство ЖК "Патриотика на озерах" вблизи озера Небреж. То есть "негативное отношение общественности" Кличко просто проигнорировал.

Напомним, суть меморандума в том, что "Столица груп" берется помочь с недостроенными ЖК ликвидированной "Аркады", а за это получает право распоряжаться участками на территории экопарка "Осокорки". Предполагалось, что 10% полученных средств от ЖК "Патриотика на озерах" (ныне ЖК H2O) пойдут на решение проблем инвесторов "Аркады".

Вообще-то здесь можно говорить о достаточно технически расставленной ловушке, которую подготовила Молчанова городским властям и инвесторам. Последним пришлось хвататься за "Столицу груп" как за последнюю соломинку в деле достройки квартир. В свою очередь Кличко, чтобы не испытывать проблем с инвесторами "Аркады", вынужден был обеспечить "зеленый свет" застройке екопарка "Осокорки".

В такой конфигурации проблемы экологии и интересы людей, выступающих за сохранение экологического ландшафта на Осокорках, оказались на последнем месте. Возможно, именно поэтому киевские власти и проиграли большинство судов?

Утраченное и отвоеванное

Для лучшего понимания ситуации приведем детальный план расположения участков, переданный "Телеграфу" ОО "Экопарк Осокорки", на котором видно, какова ситуация по состоянию на начало осени 2024 года.

Итак, участки с номерами от 1 до 5 на фотографии – это те, которые находятся в аренде "Контактбудсервиса" и которые, соответственно, планировала застроить "Столица груп". По данным активистов, застройщик окончательно выиграл в судах иски о продлении аренды участков под номерами 1, 4 и 5.

Участок № 1, который включает озеро Небреж, наиболее подготовлен для строительства – там еще во времена "Аркады" намыт песок (белые пятна на плане). По данным активистов, существует разрешение на его застройку и даже уже полностью построен один из домов ЖК H2O и начато строительство другого. В общей сложности планировалось построить там 43 дома, но позже плановое количество возросло до 48.

Впрочем, юрист, эксперт по вопросам недвижимости Андрей Ставнюк, который ведет дела ряда инвесторов обанкротившейся "Аркады" и неплохо разбирается в ситуации вокруг ЖК H2O, рассказал "Телеграфу", что на самом деле там уже построено больше.

"Насколько мне известно, сейчас динамика строительства ЖК H2O значительна. Они ("Столица груп". — Ред.) строят эти объекты за свой счет и строят довольно интенсивно. А долго не начинали строить эти объекты, поскольку не были согласованы" позиции с другими причастными к строительству сторонами. В частности – с инвесторами банка "Аркада". Также "Столица груп" решала вопросы с органами государственной власти, коммунальными предприятиями, согласовывала подключение домов ЖК к электрическим сетям и тому подобное. Хотя публичных заявлений по решению этих вопросов не было, но поскольку они активно строятся с января 2024 года, то, скорее всего, сейчас эти вопросы решены. Конечно, там еще строить и строить, даже те дома, что сейчас строятся, пока далеки от финальной стадии. Что касается текущего состояния, то, по моим данным, построены все этажи первого дома и 15 этажей второго. А кроме этих двух – они начали строить третий (уже около 5 этажей) и даже четвертый дом", – рассказал Андрей Ставнюк.

По данным активистов, значительная часть зданий ЖК H2O, согласно плану застройки, может быть расположена практически вплотную к береговой линии, что является нарушением всех действующих строительных и экологических норм. И это позволяет обратиться к контролирующим, а впоследствии и к правоохранительным органам, считают активисты.

"Пока, поскольку в земельном кадастре отсутствуют данные по ПЗП (прибрежная защитная полоса. — Ред.) озера Небреж, по нему действуют нормы водного кодекса. Есть паспорт озера Небреж, где указано, что ширина прибрежной полосы должна быть 100 метров, но поскольку крутизна его склонов больше 3% — то этот размер удваивается. То есть ближе 200 метров от воды строить нельзя. Пока мы обращаемся в ГИАМ (Государственная инспекция архитектуры и градостроительства. — Ред.), и, если она не отреагирует, тогда появляется основание обращаться в прокуратуру", — рассказал Александр Пилипенко.

Но, по словам юриста Андрея Ставнюка, даже возможное наличие подозрений по экологическим нарушениям вряд ли остановит процесс строительства. Хотя и может оказать существенное влияние на вопрос ввода домов в эксплуатацию.

"Если говорить о каких-либо экологических или других подобных нарушениях (например, нарушении законодательства о защите культурного и исторического наследия), то, как показывает практика, преимущественно они не приводят к остановке самого строительства. Проблемы у застройщика в этой связи могут возникнуть на этапе введения дома в эксплуатацию. Поэтому, собственно, в Киеве и сейчас немало таких историй, как с известным "домом-монстром" на Подоле, другими домами, которые сегодня официально не заселены из-за нарушений, обнаруженных на этапе ввода в эксплуатацию. Если мы говорим именно об H2O, то не думаю, что застройщику "Столица груп" сегодня кто-то может помешать вести строительство из-за каких-либо подозрений в нарушении экологических норм или даже из-за фактов нарушения. Но в момент ввода в эксплуатацию – это вполне возможно", — говорит юрист.

Что касается других проигранных киевскими властями участков, то на участках № 4 и № 5 строительство еще не начиналось. На них, по данным активистов, у застройщика пока нет разрешений, да и инженерная подготовка их не проведена (а там нужно намывать почву, иначе строить будет невозможно). Активисты надеются, что на этих участках могут появиться новые основания для расторжения договоров аренды.

Дело относительно участка № 3 недавно закончилось победой застройщика в апелляционном суде, и его ждет кассация.

А что касается участка № 2, то, по словам активистов "Экопарка Осокорки", застройщик в Верховном суде проиграл, то есть договор аренды по нему считается расторгнутым. Какой будет его судьба, будет зависеть от Киевсовета, и активисты очень надеются, что строить на нем не позволят.

"То, что застройщик проиграл именно по этому участку, очень хорошо для экопарка. Поскольку он стоит на пути других участков застройщика, попавших ему в аренду. Это существенно усложнит ему жизнь", — считает Александр Пилипенко.

Что касается участков, к которым "Столица груп" не имеет отношения, то участок № 6 находится в постоянном пользовании коммунального предприятия "Жилинвестстрой-УКБ". И хотя его назначение – под жилую застройку, активисты надеются, что строить там будут еще очень нескоро также из-за неподготовленности территории (участок необходимо выравнивать, намывать почву и т.п.). А за это время, возможно, удастся предоставить ему статус ландшафтного заказника, тем более что ходатайство по этому поводу уже одобрено на уровне Управления экологии и природных ресурсов КГГА.

"Чтобы вести на этом участке застройку, нужно провести очень масштабную инженерную подготовку. Нужно намыть территорию до высоты остального района – примерно на 7—8 метров, используя гидронамыв. Ведь это зона подтопления, и во время паводка вся эта территория покрывается водой. Поэтому сейчас это такая теоретическая застройка, сейчас здесь строить физически невозможно", — говорит Александр Пилипенко.

А вот участки № 8 и особенно № 9 – это настоящая победа экологического сообщества. Благодаря сверхчеловеческим усилиям уже удалось объявить эти территории заказниками, что обезопасит их от застройки как минимум на ближайшие годы.

Самый маленький участок № 7 считается парковой зоной. Но, говорят активисты, похоже, что нынешний формальный владелец части участков, "Киевский институт земельных отношений", может иметь на нее другие планы, поэтому не факт, что парк там будет сохранен.

Кое-что об "экономике" застройки на Осокорках

Когда в публичное пространство попадает информация об очередной скандальной застройке, например строительстве на уникальной с экологической точки зрения местности или на месте исторических памятников, всегда возникает вопрос, что же заставляет девелоперов зубами держаться за такие объекты. Ответ становится понятным, если примерно прикинуть финансовую выгоду, которую получит застройщик.

Понять это можно, если счесть себестоимость строительства квадратного метра жилья для застройщика и, соответственно, стоимость квадратного метра при продаже квартиры в новостройке.

Приблизительную себестоимость строительства можно найти в вполне официальном документе — приказе Мининфраструктуры "Об утверждении показателей опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины". Согласно этому приказу, по состоянию на 1 июля 2024 г. по Киеву эта опосредованная стоимость составляет 25 944 грн, или около 626 долларов за квадратный метр.

При этом средняя стоимость 1 квадратного метра в новостройках, согласно данным Dom.ria, составляет 1338 долларов. Разница между двумя показателями составляет немалых 712 долларов потенциальной прибыли застройщика на квадратном метре.

Конечно, еще раз подчеркнем, такой расчет достаточно приблизительный. По данным юриста Андрея Ставнюка, показатели государственного приказа можно применить только для девелоперов, строящихся из недорогих материалов и по стандартным проектам.

"На самом деле эти цены (показатели Мининфраструктуры. — Ред .) занижены, если говорить о строительстве комфорт-класса или бизнес-класса. Действительно, есть такой застройщик ДСК "Жилстрой", который строит панельные дома одного стандартного типа и может попасть в этот ценовой диапазон по себестоимости. Но если мы говорим о такой стройке, как упомянутый ЖК H2O, я не думаю, что они соответствуют указанным в министерском документе. Ведь следует учитывать и рост цен на строительные материалы в условиях широкомасштабной войны, и повышение оплаты труда строителей, с которыми сегодня также есть определенные нюансы, и ряд других факторов. Я, конечно, не строитель, но поскольку все-таки хорошо знаком с этой сферой, то знаю, что сейчас в ней не слишком высокая доходность. Застройщики, с которыми я общался, называют цифру около 20% доходности, учитывая цену, по которой они продают квартиру конечному инвестору", – говорит Ставнюк.

Соответственно, если посчитать доходность даже на уровне 20%, это составит 267 долларов.

Теперь умножим каждый из возможных вариантов прибыли на количество квартир в ЖК H2O (а это, согласно сообщениям "Столица груп", — 11 892) и на среднюю площадь квартир в новостройках. Пусть это будет 50 квадратных метров (на самом деле, наверное, больше, ведь планируется строить квартиры площадью 27,75—147,13 м кв.). В результате получим потенциальную прибыль "Столицы груп" на строительстве ЖК H2O — от 159 миллионов долларов (при условии доходности в 20%) и до 423 миллионов долларов.

Очевидно, что "Столица груп" попытается в финансовом плане "выжать" максимум из застройки на Осокорках. Как говорит Андрей Ставнюк, именно поэтому до сих пор не начинаются продажи квартир в этом жилом комплексе.

"Известно, что если начинать продажи на этапе планирования, получения документов или, например, на стадии котлована, то цена будет всегда меньше, чем при продаже на этапах. В таких условиях больше риски инвестора, и, соответственно, застройщик должен дать ему больший дисконт . Но после начала полномасштабной войны "Столица" не только с комплексом H2O, но и с другими своими ЖК, тем же "Варшавским-3", выбрала другую стратегию — начинать продажи почти на финальной стадии или вообще после строительства дома. Соответственно, это дает им возможность продавать квартиры по максимальной цене, которую они могут получить, застраивая участки на свои средства. Что касается начала продаж H2O, то такой информации из открытых источников я не слышал. Но могу дать некоторые субъективные ориентиры, что "Столица груп" начнет продажи, когда достроит или почти достроит первые два дома. А это, по моим субъективным прогнозам, произойдет не раньше, чем через год", — говорит юрист.

Дорога "в никуда"

С начала войны в феврале 2022 года территория экопарка "Осокорки" стала преимущественно закрытой, часть ее была заминирована. Но, как писал "Телеграф" , хотя рядовых граждан туда не пускала ТРО, с 2023 года звуки строительной техники там было слышно регулярно, то есть застройщикам "Столицы груп" въезд был разрешен.

Похоже, что как раз под прикрытием этой ситуации и под охраной частной фирмы (и при игноре Киевских властей) застройщик тихонько смог выгнать коробку одного из домов и начать второй, третий и четвертый. Кстати, строительство проходило в то время, когда судебные решения по продлению аренды участков еще не были приняты.

Интересно, что, когда Соня Кошкина спросила Кличко об этой ситуации, он только развел руками – мол, я целиком за экологию, однако уже есть как есть. Но тут Кличко откровенно лукавит.

Потому что сейчас наблюдается очень похожая ситуация и с дорогой, которую хотят построить через экопарк "Осокорки". Киевсовет еще не одобрил это решение из-за утверждения городской программы развития транспорта, но ТЭО по ней по распоряжению Кличко почему-то все последнее время активно разрабатывалось КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений". Об этом стало известно из сообщения депутата Киевсовета Андрея Витренко, который опубликовал выписку из отчета упомянутого коммунального предприятия.

Дорога, которая должна стать продолжением проспекта Григоренко на юг до границ Киева, чрезвычайно опасна с точки зрения экологии. Кроме того, по мнению Александра Пилипенко из ОО "Экопарк Осокорки", дорога через экопарк нужна не городу, а только застройщику. В то же время есть намного более безопасный для природы вариант, который обходит уникальные природные территории и проходит рядом с аэрационной станцией.

"Если дорогу будут строить, природная экосистема экопарка "Осокорки" потеряет 90% своей способности для восстановления и функционирования, ведь изменения будут необратимыми. Поэтому у нас резко негативное отношение к этому проекту. Продолжение Григоренко нужно только застройщику, поскольку иначе его застройка теряет смысл. То есть в ситуации с дорогой за деньги города просто собираются оказать услугу "Столице груп". А для города, если мы говорим о магистрали, которая должна соединить Киев с загородными поселками, есть альтернативный проект – продолжение ул. Ревуцкого, который не нанесет ущерб экопарку. Этот вариант будет даже более удобным для соединения области с городом", — считает Александр Пилипенко.

Такого мнения придерживаются не только активисты, по этому поводу есть вполне официальный вывод ученых.

"Без сомнения, реализация Варианта 1 (тот, который запланировал строить Кличко. — Ред.) в результате строительства дороги приведет к разрушительному влиянию на природные комплексы озер. Более того, такой вариант фрагментирует урочище надвое, вдвое увеличив влияние фактора беспокойства на животных и вдвое уменьшив площадь природной территории в разрезе отдельного фрагмента", — говорится в письме директора Института зоологии НАН Украины, доктора биологических наук Виталия Харченко.

Кроме того, по заключению ученого, строительство дороги еще и грубо нарушает положения природоохранного законодательства Украины.

Есть и положительный момент: как выяснил "Телеграф", вариант альтернативной дороги на сегодняшний день поддерживает значительная часть депутатов Киевского городского совета.

"Дело в том, что эта дорога должна быть (утверждена. — Ред.) в муниципальной программе развития транспорта. Но учитывая, что она там есть, Киевсовет два раза не голосовал за эту программу, потому что у депутатского корпуса есть замечания. Дорога- то нужна, но мы вносили предложение, чтобы она шла не через экопарк "Осокорки". Есть другое конструктивное решение, которое не будет вредить экологии. Насколько мне известно, эти предложения депутатов не учтены. Поэтому по состоянию на сегодня депутаты не готовы голосовать за транспортную программу. Я думаю, что мэр и его фракция будут собирать на нее голоса. Уже не раз звучали призывы, что программу нужно голосовать, потому что город не может без нее жить. Но депутаты говорят: убирайте оттуда дорогу (продолжение Григоренко. — Ред.), и тогда мы ее проголосуем. Наша фракция (СН. — Ред.) будет принципиальной в этом вопросе. И, насколько мне известно, против дороги в нынешнем виде еще несколько фракций", — рассказал "Телеграфу" глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко.

Он также добавил, что его фракция вообще выступает против застройки экопарка "Осокорки".

"Мы не голосовали и не будем голосовать за застройку. Мы не голосовали за передачу земли и за этот путь тоже не будем голосовать ", — пообещал Витренко.

Как видим, сейчас вопрос в Киевсовете стоит ребром – либо Кличко пойдет на более безопасный для экологии Осокорков вариант, либо принятие муниципальной программы по транспорту будет отсрочено на неопределенное время. Есть надежда, что здравый смысл все-таки победит, и уникальный баланс экопарка "Осокорки" удастся сохранить.

Если же строительство дороги протолкнут в нынешнем виде, то она, в сущности, будет дорогой "в никуда". Ведь, даже глядя на карту, непонятно, с какой столь важной магистралью она будет соединяться, поскольку согласно имеющемуся проекту упирается в "пустые" земли.

Поэтому вероятным первоочередным использованием станет подвоз стройматериалов для застройки экопарка "Осокорки". Что в свою очередь будет означать уничтожение экопарка как в процессе строительства дороги, так и последующей ее эксплуатации. Также это будет означать, что киевский мэр крепко сидит на крючке у "Столицы груп", и тогда судьба экопарка выглядит очень печально.

Пока же "Телеграф" обратился с запросами в Минприроды, КГГА и к Виталию Кличко лично. А также обратился за комментарием к "Столице груп", чтобы понять позицию и цель застройщика.

Мы будем внимательно следить за развитием событий вокруг экопарка "Осокорки". Не переключайтесь.