Масштабный пожар в экопарке "Осокорки": киевские полицейские взялись за расследование

К счастью, никто из людей не пострадал

Причины возникновения масштабного пожара, который произошел на территории экопарка "Осокорки", начали расследовать столичные правоохранители. Уголовное производство было возбуждено по статье "Умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда".

Полицейские также устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к пожару.Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

На данный момент, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которой предстоит установить причины и обстоятельства возникновения пожара на территории экопарка.

"Сейчас устанавливаются причины возгорания, лица, которые могут быть причастны к пожару, а также сумма нанесенного ущерба", — отметил в пресс-службе Полиции Киева.

Пожар произошел между озерами Небреж и Тяглое

По данному факту следователи возбудили уголовное производство по части 2 статьи 252 УК Украины: "Умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда".

Стоит отметить, что территория экопарка имеет природоохранный статус — уничтожение флоры и фауны здесь строго запрещено. За такие действия, уголовный кодекс Украины предусматривает штраф в размере 8,5 млн грн или лишение свободы на 3 года.

Пожар произошел на территории экопарка "Осокорки"

Напомним, что пожар на Осокорках вспыхнул во вторник, 5 марта, между озерами Небреж и Тяглое на площади примерно трех гектаров. Возгорание было локализовано в 23:15 и полностью ликвидировано — в 23:57.

Спасатели заявили, что здесь произошло возгорание сухой травы и камыша на открытой территории. Тушение пожара было затруднено подтоплением подъездных путей. Кроме спасателей к ликвидации возгорания присоединились экоактивисты и неравнодушные жители Киева.

Депутат заявила о поджоге

В свою очередь депутат Киевского городского совета Ксения Семенова уточнила, что горели заказник "Осокорковские луга" и заказник "озеро Тяглое". Она также первой написала на своей странице в Фейсбук о том, что это может быть умышленным поджогом.

"К аргументу "там нет природы, там все сгорело, пусть лучше дома будут" 3, 2, 1… Общество подозревает в заказных действиях застройщика "Столица групп", который пытается уничтожить и застроить 200га последней зеленой зоны на Осокорках", — написала на своей странице в соцсети Фейсбук Семенова.

Об умышленном поджоге, а также о поступавших ранее сообщениях о готовящемся поджоге сообщали и представители экопарка "Осокорки" в соцсетях.

В экопарке заявляют об умышленном поджоге

Как известно, пять земельных участков общим размером 176 га 15 лет находились в аренде подконтрольной "Аркаде" компании "Контактбудсервис". С 2020 года эти участки вернулись в коммунальную собственность. На территории упомянутых земельных участков созданы два ландшафтных заказника местного значения: "Озеро Тяглее" и "Осокорковские луга".

Застроить зеленую зону на Осокорках пытается компания Владиславы Молчановой Stolitsa Group. В обмен на передачу прав на земельный участок и содействие процессу строительства Stolitsa Group обещает достроить расположенный рядом жилой комплекс "Патриотика" и ЖК "Эврика" на Теремках, которые не смог закончить старый застройщик — банк "Аркада".

Пожар произошел на территории экопарка "Осокорки"

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что депутаты и активисты жестко отреагировали на пожар в экопарке Осокорки. По мнению активистов, причиной пожара мог стать поджог.